Карантин в Украине продлили до 31 марта: Шмыгаль сделал заявление по маскам и COVID-сертификатам

Кабмин продлил срок действия адаптивного карантина в Украине / Фото kmu.gov.ua

Кабинет министров продлил режим адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Ограничения будут действовать как минимум в первом квартале следующего года. Правила по COVID-сертификатам для посещения публичных мест, защитным маскам и соблюдению социальной дистанции остаются в силе. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как рассказал глава правительства в ходе заседания Кабмина в среду, 15 декабря, власти приняли решение о пролонгации карантинных мероприятий до 31 марта следующего года. Государство ставит перед собой задачу максимальной борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.Читайте такжеВ Украине ужесточают карантин с 6 декабря: новые правила

"Для того, чтобы максимально противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года", - сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что остаются в силе ограничения, согласно которым для посещения публичных мероприятий понадобится COVID-сертификат. Требования, связанные с ношением защитных масок на лице и соблюдением социальной дистанции, по-прежнему действуют.

"Это означает, что все правила доступа в общественные места с COVID-сертификатами, по ношению масок и соблюдению дистанции остаются в силе ", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Напомним, 20 сентября Кабмин принял решение об очередном продлении карантина в Украине. Тогда противоэпидемиологический режим был продолжен до 31 декабря.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро среды, 15 декабря, за минувшие 24 часа в Украине установлено 8 109 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированы 2 280 человек. Погибли 356 людей. Выздоровели 26 307 человек.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине пятую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Также государству удалось привить более 12 миллионов украинцев.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин говорил, что новая вспышка заболеваемости COVID-19 в Украине может произойти уже в конце января, после всех новогодних праздников. Он призвал украинцев соблюдать противоэпидемиологические меры и внимательно следить за своим здоровьем.