Эпидемия COVID-19 пошла на спад: Украина вакцинировала более 12 млн человек и сократит красную зону

Винницкую и Хмельницкую области планируют вывести из красной зоны карантина - Ляшко / УНИАН

Пятую неделю подряд ситуация с коронавирусом в Украине улучшаются, и на фоне такой динамики из красной зоны карантина будут выведены еще две области – Винницкая и Хмельницкая. Удалось привить 12,46 млн украинцев, что составляет около 40% взрослого населения, благодаря чему государство выполнило предписание ВОЗ по вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ходе своего брифинга в понедельник, 13 декабря, он рассказал о том, что уже 5-ю неделю подряд коронавирусная обстановка в стране улучшается. Заболеваемость уменьшилась с 152,26 тысяч случаев в первую неделю ноября до 61,21 тысяч на прошлой неделе. На фоне этого появляется возможность сократить красную зону карантинных ограничений.Читайте такжеУкраине грозит новая вспышка COVID-19: в Минздраве назвали сроки

"Эти показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности еще две области: Винницкую и Хмельницкую", - отметил Ляшко.

На данный момент в красной зоне 10 украинских регионов.

Красная зона в Украине

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

Николаевская область

Сумская область

Хмельницкая область

Черкасская область.

Показатели по вакцинации от COVID-19 в Украине

Глава Минздрава Ляшко утверждает, что 40% взрослых украинцев – 12,46 млн – полностью вакцинированы от коронавируса. Таким образом, государство уже выполнило предписание Всемирной организации здравоохранения на текущий год.

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Заболеваемость коронавирусом в Украине

По словам Ляшко, за прошлую неделю с диагнозом COVID-19 были госпитализированы 15,68 тысяч украинцев. Из них 85% это люди, которые не вакцинированы.

Продолжают болеть коронавирусом 266 тысяч украинцев, в больницах – 26,7 1 тысяч, около 80% из них находятся на кислороде (21,12 тысяч пациентов)

Виктор Ляшко подчеркнул, что 2,77 тыс. госпитализированных пребывают в отделениях интенсивной терапии. Каждый второй из них (1,44 тыс.) подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на понедельник, 13 декабря, в Украине выявлено 4 073 новых заражений COVID-19. За минувшие сутки госпитализировали 1 456 человек. Погибли 188 людей. Выздоровели 9 966 человек.

По мнению руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, в начале 2022 года уровень заболеваемости коронавирусом в Украине может вырасти. Среди главных причин – активный рост заболеваемости в Европе, сезонные болезни и появление нового штамма Омикрон.