Удар Омикрона и сезонные вирусы: эксперт назвал сроки новой волны COVID-19

Юрий Ганиченко назвал основные причины ожидаемой волны заболеваемости коронавирусом.
В Украине есть риск повторного роста заболеваемости коронавирусом, заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
Как рассказал он в интервью РБК-Украина, вероятно, что ряд регионов Украины войдут в Новый год, находясь в красной зоне эпидемической опасности.
Когда ждать новую волну COVID-19
Эксперт не исключил, что заболеваемость может начать расти в начале 2022 года.
"В январе, действительно, есть вероятность роста заболеваемости COVID-19 в Украине", - пояснил глава Центра экономики здравоохранения КШЭ.
Среди основных причина вероятности новой волны заболеваемости Ганиченко выделил активный рост заболеваемости в Европе, сезонные болезни и возникновение нового COVID-штамма Омикрон.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро пятницы, 10 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 327 жителей страны. В том числе заболели 1010 детей и 214 медработников.
За минувшие 24 часа был госпитализирован 2 551 человек; летальных случаев - 442; выздоровели 24 456 человек.
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