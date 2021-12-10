Удар Омикрона и сезонные вирусы: эксперт назвал сроки новой волны COVID-19

Украинцам грозит новая волна коронавируса / Фото Reuters

В Украине есть риск повторного роста заболеваемости коронавирусом, заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Как рассказал он в интервью РБК-Украина, вероятно, что ряд регионов Украины войдут в Новый год, находясь в красной зоне эпидемической опасности.

Когда ждать новую волну COVID-19

Эксперт не исключил, что заболеваемость может начать расти в начале 2022 года.

"В январе, действительно, есть вероятность роста заболеваемости COVID-19 в Украине", - пояснил глава Центра экономики здравоохранения КШЭ.

Среди основных причина вероятности новой волны заболеваемости Ганиченко выделил активный рост заболеваемости в Европе, сезонные болезни и возникновение нового COVID-штамма Омикрон.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 10 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 327 жителей страны. В том числе заболели 1010 детей и 214 медработников.

За минувшие 24 часа был госпитализирован 2 551 человек; летальных случаев - 442; выздоровели 24 456 человек.

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