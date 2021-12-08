Украине грозит новая вспышка COVID-19: в Минздраве назвали сроки

Украинцы должны внимательно относиться к своему здоровью и не забывать о соблюдении карантинных мер, сказал Игорь Кузин.
Новая вспышка коронавируса в Украине может случиться уже после новогодних праздников. Всплеск заболеваемости прогнозируется в конце января. Украинцам нужно внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать профилактические меры. Об этом заявил главный санитарный врач страны, заместитель здравоохранения Игорь Кузин.
В эфире программы Сніданок з 1+1 он рассказал о том, что новая вспышка COVID-19 в стране может произойти уже в конце января, после всех праздников.
Читайте такжеВ Украине изменились правила карантина - полный список запретов"Думаю, что новый всплеск будет наблюдаться уже в конце января. Это всегда связано с сезонными колебаниями инфекций. Думаю, что именно в этот период постепенно начнет увеличиваться число случаев заражений", – сказал Кузин.
Кроме того, замминистра здравоохранения подчеркнул, что людям не следует забывать о циркуляции эпидемии коронавирусной инфекции в Украине. Он советует соблюдать меры, направленные на предотвращения заражения коронавирусом.
Коронавирус в Украине
Согласно данным на утро среды, 8 декабря, в Украине установлено 9 371 новых случаев COVID-19. За минувшие 24 часа госпитилизированы 2 998 человек. Погибли 450 людей. Выздоровели 26 804 человека.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что новая волна коронавируса в Украине ожидается в конце зимы – начале весны. По его мнению, власти надеются, что случаев тяжелого течения будет меньше из-за вакцинации уже 40% украинцев.
Главный санитарный врач страны Игорь Кузин говорил, что власти не планируют запускать локдаун в Украине. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации карантин будут усиливать точечно. Кроме того, COVID-сертификат для походов в магазин за продуктами пока не пригодится.
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