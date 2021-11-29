Новые зоны карантина в Украине: число "желтых" областей сократилось, а "оранжевых" стало больше

Большинство регионов Украины остаются в красной зоне карантина / УНИАН

В желтой зоне карантина в Украине сейчас четыре региона: Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая и Харьковская области. Оранжевая зона насчитывает две области – Полтавскую и Закарпатскую. Остальные регионы, включая Киев и Киевскую область, находятся в красной зоне карантинных ограничений.

Согласно данным Министерства здравоохранения на понедельник, 29 ноября, желтая зона сократилась и насчитывает четыре области. В оранжевой всего два региона. Столица Украины город Киев и Киевская область, а также еще 17 регионов, находятся в красной зоне противоэпидемиологических ограничений.

Красная зона карантина

Киев

Киевская область

Херсонская область

Одесская область

Запорожская область

Донецкая область

Днепропетровская область

Сумская область

Николаевская область

Ровенская область

Житомирская область

Ивано-Франковская область

Луганская область

Хмельницкая область

Черниговская область

Львовская область

Волынская область

Черкасская область

Винницкая область.

Оранжевая зона

Полтавская область

Закарпатская область

Желтая зона

Тернопольская область

Кировоградская область

Черновицкая область

Харьковская область.

Коронавирус в Украине

По данным на утро понедельника, 29 ноября, за минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 5 804 жителей Украины. Госпитализированы 2 082 человека. Погибли 297 людей. Выздоровели 10 477 человек.

Ранее Кабмин 24 ноября обновил правила карантина в желтой зоне. Теперь срок действия "желтых" COVID-сертификатов сокращен со 120 до 30 дней. Кроме того, работники заведений и посетители в регионах желтой зоны должны сделать хотя бы одну прививку против коронавируса.

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин сказал, что локдаун в Украине не планируется – государство будет точечно усиливать карантин. Кроме того, COVID-сертификат для покупок продуктов в магазинах пока не понадобится.

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