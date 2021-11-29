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Новые зоны карантина в Украине: число "желтых" областей сократилось, а "оранжевых" стало больше

29 ноября 2021, 10:34
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В оранжевой зоне только две области – Полтавская и Закарпатская.

коронавирус, карантин
Большинство регионов Украины остаются в красной зоне карантина / УНИАН

В желтой зоне карантина в Украине сейчас четыре региона: Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая и Харьковская области. Оранжевая зона насчитывает две области – Полтавскую и Закарпатскую. Остальные регионы, включая Киев и Киевскую область, находятся в красной зоне карантинных ограничений.

Согласно данным Министерства здравоохранения на понедельник, 29 ноября, желтая зона сократилась и насчитывает четыре области. В оранжевой всего два региона. Столица Украины город Киев и Киевская область, а также еще 17 регионов, находятся в красной зоне противоэпидемиологических ограничений.

Красная зона карантина

  • Киев
  • Киевская область
  • Херсонская область
  • Одесская область
  • Запорожская область
  • Донецкая область
  • Днепропетровская область
  • Сумская область
  • Николаевская область
  • Ровенская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Луганская область
  • Хмельницкая область
  • Черниговская область
  • Львовская область
  • Волынская область
  • Черкасская область
  • Винницкая область.

Оранжевая зона

  • Полтавская область
  • Закарпатская область

Желтая зона

  • Тернопольская область
  • Кировоградская область
  • Черновицкая область
  • Харьковская область.

Коронавирус в Украине

По данным на утро понедельника, 29 ноября, за минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 5 804 жителей Украины. Госпитализированы 2 082 человека. Погибли 297 людей. Выздоровели 10 477 человек.

Ранее Кабмин 24 ноября обновил правила карантина в желтой зоне. Теперь срок действия "желтых" COVID-сертификатов сокращен со 120 до 30 дней. Кроме того, работники заведений и посетители в регионах желтой зоны должны сделать хотя бы одну прививку против коронавируса.

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин сказал, что локдаун в Украине не планируется – государство будет точечно усиливать карантин. Кроме того, COVID-сертификат для покупок продуктов в магазинах пока не понадобится.

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