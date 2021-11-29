Новые зоны карантина в Украине: число "желтых" областей сократилось, а "оранжевых" стало больше

В оранжевой зоне только две области – Полтавская и Закарпатская.
В желтой зоне карантина в Украине сейчас четыре региона: Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая и Харьковская области. Оранжевая зона насчитывает две области – Полтавскую и Закарпатскую. Остальные регионы, включая Киев и Киевскую область, находятся в красной зоне карантинных ограничений.
Согласно данным Министерства здравоохранения на понедельник, 29 ноября, желтая зона сократилась и насчитывает четыре области. В оранжевой всего два региона. Столица Украины город Киев и Киевская область, а также еще 17 регионов, находятся в красной зоне противоэпидемиологических ограничений.
Красная зона карантина
- Киев
- Киевская область
- Херсонская область
- Одесская область
- Запорожская область
- Донецкая область
- Днепропетровская область
- Сумская область
- Николаевская область
- Ровенская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Луганская область
- Хмельницкая область
- Черниговская область
- Львовская область
- Волынская область
- Черкасская область
- Винницкая область.
Оранжевая зона
- Полтавская область
- Закарпатская область
Желтая зона
- Тернопольская область
- Кировоградская область
- Черновицкая область
- Харьковская область.
Коронавирус в Украине
По данным на утро понедельника, 29 ноября, за минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 5 804 жителей Украины. Госпитализированы 2 082 человека. Погибли 297 людей. Выздоровели 10 477 человек.
Ранее Кабмин 24 ноября обновил правила карантина в желтой зоне. Теперь срок действия "желтых" COVID-сертификатов сокращен со 120 до 30 дней. Кроме того, работники заведений и посетители в регионах желтой зоны должны сделать хотя бы одну прививку против коронавируса.
Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин сказал, что локдаун в Украине не планируется – государство будет точечно усиливать карантин. Кроме того, COVID-сертификат для покупок продуктов в магазинах пока не понадобится.
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