УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

COVID-показатели в Украине резко упали: 5,8 тыс. новых больных за сутки и 297 смертей

29 ноября 2021, 08:29
Прослушать новость
Остановить

Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Донецкой областях и в Киеве.

коронавирус
Коронавирус в Украине побороли еще более 10 тысяч человек/ Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 29 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 5 804 жителей страны. В том числе заболели 530 детей и 72 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 082 человека; летальных случаев - 297; выздоровели 10 477 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (473), Донецкой (457), Николаевской (401), Винницкой (373) областях и г. Киев (431).

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев – 431 случай;
  • Винницкая область – 373 случая;
  • Волынская область – 303 случая;
  • Днепропетровская область – 473 случая;
  • Донецкая область – 457 случаев;
  • Житомирская область – 310 случаев;
  • Закарпатская область – 150 случаев;
  • Запорожская область – 334 случая;
  • Ивано-Франковская область – 146 случаев;
  • Киевская область – 295 случаев;
  • Кировоградская область – 145 случаев;
  • Луганская область – 25 случаев;
  • Львовская область – 203 случая;
  • Николаевская область – 401 случай;
  • Одесская область – 303 случая;
  • Полтавская область – 232 случая;
  • Ровенская область – 109 случаев;
  • Сумская область – 58 случаев;
  • Тернопольская область – 158 случаев;
  • Харьковская область – 235 случаев;
  • Херсонская область – 64 случая;
  • Хмельницкая область – 122 случая;
  • Черкасская область – 236 случаев;
  • Черновицкая область – 108 случаев;
  • Черниговская область – 133 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 29 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 427 827 человек;
  • выздоровели - 2 920 714 пациентов;
  • летальных исходов - 85 414;
  • проведено ПЦР-тестирований – 15 832 613.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

Реклама

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

Новый штамм коронавируса Омикрон

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

Читайте также:

viber
Минздрав коронавирус новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «COVID-показатели в Украине резко упали: 5,8 тыс. новых больных за сутки и 297 смертей». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Таро прогноз на декабрь 2021: какое будущее карты пророчат ЛьвамТаро прогноз на декабрь 2021: какое будущее карты пророчат Львам Как встречать год Тигра по знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и необычайное везение с деньгамиКак встречать год Тигра по знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и необычайное везение с деньгами Грудь нараспашку: Каменских без лифчика заставила замирать сердцаГрудь нараспашку: Каменских без лифчика заставила замирать сердца В мире мгновенно рухнули цены на нефтьВ мире мгновенно рухнули цены на нефть В моду на 2022 год входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникВ моду на 2022 год входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздник
09:02

Гороскоп на декабрь 2021: Козероги выбьются из сил, но разрешат все проблемы

08:59

"Праздную как захочется": во Львове блогер устроил БДСМ-вечеринку в День памяти жертв Голодомора

08:54

Садист из Изоляции бежал во Францию и просит о политическом убежищемнение

08:29

COVID-показатели в Украине резко упали: 5,8 тыс. новых больных за сутки и 297 смертейВидео

08:05

Отопление не включили и грелись духовкой: почему произошел взрыв в многоэтажке в Новой ОдессеВидео

Реклама
07:39

Гороскоп на сегодня 29 ноября 2021: Львам – опасные соблазны, Скорпионам – непредвиденные тратыВидео

07:27

В Украине рекордно подорожало сало: что будет с ценами дальшеВидео

07:10

Астрологический прогноз на 2022 год: когда утихнет ковид, а люди получат глоток свободы

06:46

Пока нет доказательств особой опасности штамма коронавируса Омикрон - ВОЗВидео

06:28

Украинская конституция: когда процесс важнее результатамнение

06:01

В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка невероятной красоты лонг боб из далеких 1900-хФото

05:28

Самый вкусный и эффектный салат на Новый год 2022: готовить всего 15 минутВидео

05:02

Медики рассказали, кто наиболее уязвим перед омикрон-штаммом COVID-19Видео

04:45

Врач назвала коварную опасность миндаляВидео

04:22

Стужа и вьюга на Новый год? Украинцам рассказали, к какой погоде готовитьсяВидео

03:09

Улететь за копейки: 10 лайфхаков, как найти и купить дешевые авиабилеты

02:46

Блэкаут на Новый год: украинцев предупредили о веерных отключениях электричестваВидео

02:13

Почему и кому нельзя держать в доме фикус: ответ экспертовВидео

01:45

Названы самые популярные смартфоны 2021 года

01:25

Голос країни-12: кто стал звездными тренерами нового сезона вокального шоуВидео

Реклама
01:16

Поможет ли вакцина от Омикрона: Комаровский предупредил о худшем сценарииВидео

00:51

Приметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день и как не попасть в бедуВидео

00:28

Танцы со звездами 2021: кто победил в 8 сезоне шоу

28 ноября, воскресенье
23:51

От рака скончался креативный директор Louis Vuitton

23:20

Около 30 российских дипломатов немедленно высылают из США

22:49

Скороход призналась, кто причастен к убийству ее возлюбленного ПоляковаВидео

22:09

В Израиле придумали уникальный способ уничтожения коронавируса за пару секундВидео

21:47

Новый год к нам мчится: какую елку выбрать - настоящую или искусственнуюВидео

21:35

У Байдена блокируют жесткий санкционный удар по СП-2 - западные СМИВидео

21:18

Жуткое ДТП на Черкащине: выяснилось, какое наказание грозит виновнику

20:54

В Украине отменили льготный тариф на электроэнергию: кому не повезлоВидео

20:20

Украинцам грозит отключение мобильных: кто рискует попасть в "черный список"

20:18

В Минобороны разнесли Бутусова из-за видео со стрельбой из гаубицы "по оккупантам"

20:11

Выбросите их прямо сейчас: названы три вещи, которые приносят в дом бедность

19:55

У Кличко назвали условие работы общественного транспорта зимойВидео

19:38

В Полтавской области мать родила и выбросила младенца умирать в ведро с помоямиВидео

19:37

По COVID-штамму Омикрон ударят вакциной Pfizer: в ЕС раскрыли планыВидео

19:21

Массово распыляют яд: в Днепре улицы усыпаны трупами летучих мышейВидео

19:20

Зеленский ещё не пошёл ва-банк, но ставка уже близка к показателю "всё или ничего"мнение

19:12

Германия призвала США отказаться от санкций против Северного потока-2 - Axios

Реклама
18:53

В Харькове в метро умер известный украинский диктор радио и телевиденияВидео

18:51

Бутусов зашкварился странным видео с "обстрелом" Донбасса и нарвался на уголовное делоВидео

18:44

Знаменитая украинская теннисистка поразила обнаженным телом в Дубае

18:23

В Минздраве пояснили, как постковидный синдром влияет на психикуВидео

17:48

Завалит снегом, налетит штормовой ветер: украинцев предупредили об опасностиВидео

16:45

Сто лет одиночества, песен и танцев: рецензия на мультфильм "Энканто: Мир магии"Видео

16:38

В Полтаве пикап на скорости сбил ребенка на дороге: момент ДТП попал на видеоВидео

16:27

Вместо 30 дней ожидания и бумажек: с 1 декабря украинцы смогут сменить прописку онлайнВидео

16:15

Комаровский рассказал, как нельзя хранить продукты в холодильнике и морозилкеВидео

15:57

Новые цены на декабрь: украинцам назвали максимальные тарифы на газВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять