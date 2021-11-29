COVID-показатели в Украине резко упали: 5,8 тыс. новых больных за сутки и 297 смертей

Коронавирус в Украине побороли еще более 10 тысяч человек/ Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 29 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 5 804 жителей страны. В том числе заболели 530 детей и 72 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 082 человека; летальных случаев - 297; выздоровели 10 477 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (473), Донецкой (457), Николаевской (401), Винницкой (373) областях и г. Киев (431).

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 431 случай;

Винницкая область – 373 случая;

Волынская область – 303 случая;

Днепропетровская область – 473 случая;

Донецкая область – 457 случаев;

Житомирская область – 310 случаев;

Закарпатская область – 150 случаев;

Запорожская область – 334 случая;

Ивано-Франковская область – 146 случаев;

Киевская область – 295 случаев;

Кировоградская область – 145 случаев;

Луганская область – 25 случаев;

Львовская область – 203 случая;

Николаевская область – 401 случай;

Одесская область – 303 случая;

Полтавская область – 232 случая;

Ровенская область – 109 случаев;

Сумская область – 58 случаев;

Тернопольская область – 158 случаев;

Харьковская область – 235 случаев;

Херсонская область – 64 случая;

Хмельницкая область – 122 случая;

Черкасская область – 236 случаев;

Черновицкая область – 108 случаев;

Черниговская область – 133 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 29 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 427 827 человек;

выздоровели - 2 920 714 пациентов;

летальных исходов - 85 414;

проведено ПЦР-тестирований – 15 832 613.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

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По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

Новый штамм коронавируса Омикрон

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

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