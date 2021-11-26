Накроет, как шторм: врач спрогнозировал новую вспышку COVID-19 после нового года

Коронавирус атакует Украину с новой силой в январе-феврале 2022 / Фото Reuters

После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук.

Как рассказал медик в интервью УНН, именно в зимний период человеческий организм становится уязвимым к вирусным инфекциям. Болезни, как "шторм", накрывают большое количество людей. Кроме того, новым заражениям в будущем также будут способствовать возможные послабления карантина, на которые пойдет власть.

Гайдук отметил, что способствовать распространению коронавирусной инфекции будет и слишком низкий охват населения прививками.

"Люди с недостаточным титром антител начнут болеть, ведь COVID-19 никуда не делся", – сказал врач.

Кроме того, он не исключил, что к коронавирусу в январе-феврале также присоединится и грипп.

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"Люди меньше находятся на свежем воздухе, а больше – в замкнутом пространстве с пересушенным воздухом. Любая эпидемия в это время набирает своих оборотов", – объяснил специалист.

"Это как шторм, и все вместе, к сожалению, способствует большой смертности", – резюмировал Игорь Гайдук.

Как сообщал Главред, в Ровенской области в Варашской многопрофильной больнице пациенту старше 60 лет ампутировали ноги из-за осложнений от COVID-19.

Какие еще осложнения может вызвать коронавирус, смотрите в сюжете:

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 25 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 943 жителей страны. С начала пандемии в Украине зафиксировали почти четыре миллиона случаев заражений и 83,5 тыс. жертв.

Тем временем ученые Великобритании после проведения исследования предупредили о появлении нового штамма коронавируса, который может быть опаснее всех известных штаммов, включая Дельту. Мутировавшую версию вируса обнаружили в Ботсване.

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