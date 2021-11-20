Нужно ли делать прививку от COVID-19, если есть антитела - ответ Минздрава

Вакцинироваться нужно, даже если есть антитела к коронавирусу / УНИАН

Наличие антител к коронавирусу не является основанием для отказа от вакцинации от COVID-19, заявили в украинском Минздраве.

"Обнаружение антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодняшний день неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минздраве подчеркнули, что перед прививкой не обязательно делать ИФА-тестирование на определение антител. В ведомстве это объясняют тем, что пока точно неизвестно, сколько должно быть в организме антител, чтобы повторно не инфицироваться коронавирусом.

"Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь", — заявили в Минздраве.

Напомним, ранее был опубликован полный список противопоказаний ко всем вакцинам от коронавируса.

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Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить тысячу гривен. Но это будут не наличные деньги, а своеобразный депозит, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что полученные деньги можно будет потратить на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

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