Привозят на носилках с низкой сатурацией: врач рассказала, к чему приводит игнорирование симптомов COVID-19

Врач назвала назвала главную ошибку при лечении коронавируса / Фото Reuters

Игнорирование коронавирусной болезни при первых симптомах COVID-19 приводит к опасным последствиям. Чем позже пациент обращается к врачу, тем выше риск летального исхода, рассказала врач-инфекционист Лариса Мороз.

Самый большой риск при затягивании с обращением за медицинской помощью при заболевании коронавирусом у пожилых пациентов, сказала медик в интервью УНН. Часто их привозят в больницу уже на носилках, когда болезнь перешла в тяжелую форму.

Мороз также также назвала главную ошибку при лечении коронавируса. По ее словам, это бесконтрольный прием антибиотиков.

"Люди лечатся антибиотиками, противогриппозными, капают иммуноглобулины дома и стволовые клетки. Антибиотики приводят к резистентности. На вирусную пневмонию они не действуют. Они ухудшают состояние", – объяснила инфекционист.

Она же призвала не ориентироваться на температуру. Если она не повышается до 38 градусов, то это не значит, что болезнь пройдет легко.

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"А потом через неделю, через день, сатурация резко падает, и таких людей привозят уже на носилках. Так нельзя. Температура – это не основной критерий", - подчеркнула медик.

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Как сообщал Главред, ранее глава частной клиники и советник Львовского городского главы по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий заявил, что коронавирус может действовать непредсказуемо, у пациента может быть как псевдолегкое, так и тяжелое течение болезни, а снижение температуры не всегда говорит об улучшении состояния.

"Если пациент имеет высокую температуру постоянно, она плохо сбивается в течение пяти-семи дней, то это почти гарантированно тяжелое течение. Есть псевдолегкое течение, когда пациент действительно не испытывает проблем с сатурацией, нет высокой температуры на шестой-седьмой день, но это не гарантия того, что у пациента не начнется тяжелое течение через день-два", – сказал врач.

Также Жиравецкий расписал, как по дням протекает COVID-19 у зараженных штаммом Дельта.

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