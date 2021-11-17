УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Привозят на носилках с низкой сатурацией: врач рассказала, к чему приводит игнорирование симптомов COVID-19

17 ноября 2021, 06:43
Прослушать новость
Остановить

Чем позже пациент обращается за медицинской помощью, тем выше риск летального исхода. Особенно это касается пожилых людей.

коронавирус
Врач назвала назвала главную ошибку при лечении коронавируса / Фото Reuters

Игнорирование коронавирусной болезни при первых симптомах COVID-19 приводит к опасным последствиям. Чем позже пациент обращается к врачу, тем выше риск летального исхода, рассказала врач-инфекционист Лариса Мороз.

Самый большой риск при затягивании с обращением за медицинской помощью при заболевании коронавирусом у пожилых пациентов, сказала медик в интервью УНН. Часто их привозят в больницу уже на носилках, когда болезнь перешла в тяжелую форму.

Мороз также также назвала главную ошибку при лечении коронавируса. По ее словам, это бесконтрольный прием антибиотиков.

"Люди лечатся антибиотиками, противогриппозными, капают иммуноглобулины дома и стволовые клетки. Антибиотики приводят к резистентности. На вирусную пневмонию они не действуют. Они ухудшают состояние", – объяснила инфекционист.

Она же призвала не ориентироваться на температуру. Если она не повышается до 38 градусов, то это не значит, что болезнь пройдет легко.

Реклама

"А потом через неделю, через день, сатурация резко падает, и таких людей привозят уже на носилках. Так нельзя. Температура – это не основной критерий", - подчеркнула медик.

Читайте такжеТеряют силы и вес: врач назвал необычные симптомы COVID-штамма Дельта

Как сообщал Главред, ранее глава частной клиники и советник Львовского городского главы по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий заявил, что коронавирус может действовать непредсказуемо, у пациента может быть как псевдолегкое, так и тяжелое течение болезни, а снижение температуры не всегда говорит об улучшении состояния.

"Если пациент имеет высокую температуру постоянно, она плохо сбивается в течение пяти-семи дней, то это почти гарантированно тяжелое течение. Есть псевдолегкое течение, когда пациент действительно не испытывает проблем с сатурацией, нет высокой температуры на шестой-седьмой день, но это не гарантия того, что у пациента не начнется тяжелое течение через день-два", – сказал врач.

Также Жиравецкий расписал, как по дням протекает COVID-19 у зараженных штаммом Дельта.

Читайте также:

viber
коронавирус новости Украины коронавирус симптомы COVID-19 коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Привозят на носилках с низкой сатурацией: врач рассказала, к чему приводит игнорирование симптомов COVID-19». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать Птицефабрики закрываются, яйца продают по 45−50 гривен: эксперты объяснили почему дико растут ценыПтицефабрики закрываются, яйца продают по 45−50 гривен: эксперты объяснили почему дико растут цены Цвета счастья и удачи в год Тигра 2022 для каждого знака зодиакаЦвета счастья и удачи в год Тигра 2022 для каждого знака зодиака Зима в Украине будет теплой, но без снегопадов и мороза не обойдется - синоптикЗима в Украине будет теплой, но без снегопадов и мороза не обойдется - синоптик "Мисс Украина-2021" похвасталась роскошными формами в откровенном платье"Мисс Украина-2021" похвасталась роскошными формами в откровенном платье
07:44

Гороскоп на сегодня 17 ноября 2021: Тельцам – риск травм, Весам – судьбоносный день

07:20

Филантроп или завоеватель: почему Великобритания взялась за Украинумнение

07:14

Суровый и снежный март: появился первый прогноз погоды на весну 2022 в УкраинеВидео

07:10

ЧП в Украине на границе с Беларусью и атака мигрантов: эксперт резко разнес действия КиеваВидео

06:43

Привозят на носилках с низкой сатурацией: врач рассказала, к чему приводит игнорирование симптомов COVID-19

Реклама
06:29

Путин закладывает для Украины бомбу замедленного действиямнение

06:01

В моду на зиму 2022 пришли теплые свитера несказанной красоты, в которых зима пройдет незаметноФотоВидео

05:35

Теряют силы и вес: врач назвал необычные симптомы COVID-штамма ДельтаВидео

05:28

Агрессия против Украины и удар по окружению Путина: в ЕС призвали к решительным действиямВидео

05:09

Как правильно солить и перчить блюда - простые лайфхаки от звездого шеф-повара

04:51

Метро не отделаетесь: маршрутчики пригрозили взвинтить цены на проездВидео

04:14

Названа весомая причина для вакцинации от коронавирусаВидео

04:08

Виталий Портников. Меркель позвонила Лукашенко, и это большая ошибкаВидеоблоги

03:58

У какой диеты есть антивозрастной эффект - ответ ученых

03:35

Куда поехать зимой, чтобы сбежать от украинских холодов: советы путешественникам

03:29

Врачи назвали популярные напитки, из-за которых могут выпадать волосы

03:27

Международный день студентов 17 ноября: поздравления  и прикольные картинки к празднику

01:50

Украинка сняла клип для звезд мирового уровня The Weeknd и Post Malone: фанаты в восторгеВидео

01:44

"Реальная статистика страшнее": Голубовская рассказала о "кошмаре" с COVID-19Видео

01:40

В Китае создали искусственную обезьянуВидео

Реклама
01:15

Врач рассказала, можно ли восполнить дефицит витамина D без лекарств

00:56

Диетолог составила вкусный и эффективный завтрак для похуденияВидео

00:30

"Душу не продам никогда": Кароль сделала откровенное признание о гастролях в РоссииВидео

16 ноября, вторник
23:55

В Минздраве пояснили, нужно ли колоть прививку людям с антителами

23:36

Сборная Украины феноменально пробилась в плей-офф чемпионата мира 2022ФотоВидео

23:30

Пожар в доме престарелых в Днепре: новые детали расследования

23:25

Кому опасно постоянно есть яблоки - комментарий диетолога

23:00

Отпугнут беды и нищету: названы вещи в доме, которые принесут богатствоВидео

22:38

Украина готовится к эскалации ситуации на границе из-за мигрантов - МВД

22:17

Медики рассказали об опасной болезни, которую легко спутать с COVID-19

21:59

17 минут клинической смерти: врачи чудом спасти невакцинированную от COVID-19 украинкуВидео

21:45

Лежал посреди улицы: в Полтавской области натолкнулись на труп мужчины

21:44

На Донбассе боевики обстреляли Марьинку: под огонь попал жилой домВидео

21:20

В Украину нагрянет неожиданное потеплениеВидео

21:04

Стреляли в козу: в Сумской области случайно застрелили 28-летнего мужчину

21:02

Роман Цимбалюк: Путин официально разрешил торговлю ворованным с ДонбассаВидеоблоги

21:00

Коронавирус в основном поражает бедных людей - ВОЗ

20:46

Новая опасность в консервах: на Буковине зафиксировали ботулизмВидео

20:26

Бизнес-партнер Кауфмана может быть замешан в контрабанде сигарет - СМИ

20:16

Приметы на 17 ноября: что нельзя делать в Еремин день и как не попасть в бедуВидео

Реклама
20:03

Зеленский встретился с министром обороны БританииВидео

19:53

Накануне решающего матча: что нужно сборной Украины для путевки в плей-офф отбора на ЧМ-2022

19:49

"Лжет, как дышит": Аваков рассказал об отношениях с Зеленским и ПорошенкоВидео

19:45

Дарья Петрожицкая призналась, кого целовала на съемочной площадке сериала Джек & ЛондонВидео

19:40

У одиозного нардепа Кивы отобрали наградное оружие

19:40

В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграФото

19:30

В Виннице покойника "вынудили" отработать алиментыВидео

19:12

Голый Максим Галкин попал в объектив Аллы Пугачевой

19:11

Увидел весь поток: во Львове студентка занялась любовью во время онлайн-пары, забыв выключить камеруВидео

19:06

В центре Киева засекли звезду ГолливудаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять