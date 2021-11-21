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В ВОЗ заявили, что к марту в мире может быть еще 500 тысяч смертей от COVID-19

21 ноября 2021, 07:30

Заявление было сделано на фоне информации о том, что несколько европейских стран сообщают о рекордно высоком уровне заражения коронавирусом.

Женщины, коронавирус
В ВОЗ заявили, что к марту в мире может быть еще 500 тысяч смертей от COVID-19 / Reuters

Заболеваемость коронавирусом в Европе увеличилась, и это вызывает беспокойство в ВОЗ. Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Ханс Клюге заявил, что к марту 2022 года жертвами COVID-19 могут стать еще 500 тысяч человек, если не будут приняты срочные меры.

"К марту может быть зарегистрировано еще 500 000 смертей, если не будут приняты срочные меры", - сказал доктор Клюге и отметил, что увеличение количества ношений масок должно существенно помочь, сообщает BBC.

Заявление было сделано на фоне информации о том, что несколько европейских стран сообщают о рекордно высоком уровне заражения и вводят полный или частичный локдаун.

Доктор Клюге сказал, что на распространение заболеваемости также влияют такие факторы как зимний сезон, недостаточный охват вакцинацией и преобладание более заразного штамма "Дельта".

Он призвал к увеличению вакцинации и реализации основных мер общественного здравоохранения и новых методов лечения, которые помогут противостоять распространению коронавируса.

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Отметим, за все время пандемии излечились от недуга 232 383 182 человека. В настоящее время насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 163 714 смерти от COVID-19.

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Ранее в ВОЗ сделали заявление о том, что пандемия коронавируса является проблемой для бедных стран. По словам специального посланника Всемирной организации здравоохранения Дэвида Набарро, правительства стран, которые пытаются вакцинировать как можно больше жителей для выхода из пандемии, берут на себя огромный риск.

"Если будет происходить скупка вакцин для ревакцинации, это приведет к глобальным последствиям, которые действительно будут весьма экстремальными, и все должны это знать", - подчеркнул Набарро.

Смотрите сюжет ТСН о ситуации с коронавирусом в Украине:

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