В Одессе ряд улиц превратились в полноводные реки

В Одессе ряд улиц оказались под водой / Скриншот

В Одессе после сильных снегопадов резко возросла температура воздуха, снег растаял, и ряд улиц превратились в полноводные реки.

Затоплены ул. Химическая и Таможенная площадь, свидетельствуют видео, опубликованные odessa_info в Instagram.

По сведениям Telegram-канала Курс Одесса, под водой также оказалась часть ул. Промышленной и ул. Нефтяников.

"Нужно возить в багажнике лодку, на всякий случай...", – отметили в Курс Одесса.

Потоп в Одессе на Таможенной площади

Потоп на одесской ул. Химическая

Потоп в Одессе на ул. Нефтяников