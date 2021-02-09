В Одессе ряд улиц превратились в полноводные реки

Погода в Одессе резко изменилась и спровоцировала потоп.
В Одессе после сильных снегопадов резко возросла температура воздуха, снег растаял, и ряд улиц превратились в полноводные реки.
Затоплены ул. Химическая и Таможенная площадь, свидетельствуют видео, опубликованные odessa_info в Instagram.
По сведениям Telegram-канала Курс Одесса, под водой также оказалась часть ул. Промышленной и ул. Нефтяников.
"Нужно возить в багажнике лодку, на всякий случай...", – отметили в Курс Одесса.
Потоп в Одессе на Таможенной площади
Потоп на одесской ул. Химическая
Потоп в Одессе на ул. Нефтяников
- Напомним, в Одессе был сильный снег и наблюдалась достаточно низкая температура воздуха. В областном центре из-за осадков были проблемы с движением транспорта.
- Во вторник, 9 февраля, погода в Одессе резко изменилась – в Укргидрометцентре прогнозировали днем до +10 градусов.
Автор: Екатерина Присяжнюк