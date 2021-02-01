После снегопада на Одессу обрушился новый "апокалипсис"

В некоторых районах города ситуация начала выходить из-под контроля.
В Одессе после сильного снегопада и настоящей зимней сказки, случился новый апокалипсис.
Так, 1 февраля юг Украины из-за резкого перепада температур и небольших осадков, поплыл. Дороги Одессы превратились в бушующие реки из-за таяния большого количества снега.
Как сообщает местное издание Vgorode, водителям приходиться практически вплавь передвигаться по городу.
Сугробы на улицах почти полностью исчезли и превратились в воду, которая затопила городские улицы и дороги.
Кроме того, по данным местного портала 048. ua, ситуацию усложнило еще и то, что после снегопада, гололеда и морозов, на проезжей части во многих районах образовались жуткие ямы. Больше всего досталось популярной трассе М-05, на которой во время непогоды скапливалось много тяжеловесных машин.
Погода в Одессе на неделю
В ближайшие дни в Одессе будет сухо и даже ожидается потепление.
Во второй половине недели могут пройти осадки в виде небольшого дождя, а ближе к выходным снова ожидается мокрый снег.
Непогода в Украине - чем ранее сообщал Главред:
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- Климатолог Надежда Максименко рассказала, как смена климата повлияла на Украину. По ее словам, в последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс.