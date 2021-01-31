Выпало до 20 см снега: что происходит на дорогах Украины

В ряде регионов снег продолжился, в некоторых областях - дождь и туман.
Украину завалило снегом – в некоторых регионах снеговой покров составил до 20 см. Утром в воскресенье снег продолжился, в ряде областей – дождь и туман. Тем не менее проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен.
По состоянию на утро 31 января небольшой снег в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях – тут выпало от 3 до 10 см, передает пресс-служба Укравтодора.
В восточных, северо-восточных областях - слабый дождь. Туман накрыл Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области.
Температура воздуха на Западе и Севере страны колеблется от -6 до -1 градуса, в Центре и Юге - от -3 до + 2 градусов, на Востоке – от +2 до +5 градусов.
Состояние дорог государственного значения в Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской и Черниговской областях частично заснеженное, в остальных областях - мокрое.
На перевальных участках дорог температура воздуха колеблется от -7 до -3 градусов, небольшой снег до 8 см, на Яблунецком перевале - до 20 см.
В ведомстве сообщили, что на дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега.
В Одесской области сняли все ранее введенные ограничения для движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения.
Проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен.
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