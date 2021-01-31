Выпало до 20 см снега: что происходит на дорогах Украины

Дороги обрабатывают противогололедными материалами, проезжую часть расчищают от снега / dsns.gov.ua

Украину завалило снегом – в некоторых регионах снеговой покров составил до 20 см. Утром в воскресенье снег продолжился, в ряде областей – дождь и туман. Тем не менее проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен.

По состоянию на утро 31 января небольшой снег в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях – тут выпало от 3 до 10 см, передает пресс-служба Укравтодора.

В восточных, северо-восточных областях - слабый дождь. Туман накрыл Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

Температура воздуха на Западе и Севере страны колеблется от -6 до -1 градуса, в Центре и Юге - от -3 до + 2 градусов, на Востоке – от +2 до +5 градусов.

Состояние дорог государственного значения в Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской и Черниговской областях частично заснеженное, в остальных областях - мокрое.

На перевальных участках дорог температура воздуха колеблется от -7 до -3 градусов, небольшой снег до 8 см, на Яблунецком перевале - до 20 см.

dsns.gov.ua

В ведомстве сообщили, что на дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега.

В Одесской области сняли все ранее введенные ограничения для движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения.

Проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен.

Читайте такжеУкраину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом

Погода в Украине - новости: