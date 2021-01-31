УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Выпало до 20 см снега: что происходит на дорогах Украины

31 января 2021, 08:39
Прослушать новость
Остановить

В ряде регионов снег продолжился, в некоторых областях - дождь и туман.

дороги, снег
Дороги обрабатывают противогололедными материалами, проезжую часть расчищают от снега / dsns.gov.ua

Украину завалило снегом – в некоторых регионах снеговой покров составил до 20 см. Утром в воскресенье снег продолжился, в ряде областей – дождь и туман. Тем не менее проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен.

По состоянию на утро 31 января небольшой снег в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях – тут выпало от 3 до 10 см, передает пресс-служба Укравтодора.

В восточных, северо-восточных областях - слабый дождь. Туман накрыл Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

Температура воздуха на Западе и Севере страны колеблется от -6 до -1 градуса, в Центре и Юге - от -3 до + 2 градусов, на Востоке – от +2 до +5 градусов.

Состояние дорог государственного значения в Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской и Черниговской областях частично заснеженное, в остальных областях - мокрое.

На перевальных участках дорог температура воздуха колеблется от -7 до -3 градусов, небольшой снег до 8 см, на Яблунецком перевале - до 20 см.

dsns.gov.ua

В ведомстве сообщили, что на дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега.

В Одесской области сняли все ранее введенные ограничения для движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения.

Проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен.

Читайте такжеУкраину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом

Погода в Украине - новости:

  • В Украине из-за сильных снегопадов образовался транспортный коллапс. Люди стоят в 30-километровых пробках.
  • Из-за огромных сугробов украинцы оказались в снежном плену.
  • Синоптик прогнозирует, что в Украине в первой половине февраля стоит ждать резкого снижения температуры воздуха.

синоптик Укравтодор прогноз погоды новости Украины Погода в Украине погода в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Выпало до 20 см снега: что происходит на дорогах Украины». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украину завалило снегом, на дорогах - ад: объявлено штормовое предупреждениеУкраину завалило снегом, на дорогах - ад: объявлено штормовое предупреждение Украину ждет еще одно мощное похолодание: синоптики назвали датуУкраину ждет еще одно мощное похолодание: синоптики назвали дату Станет еще хуже: где и когда в Украине ждать 88 сантиметров снегаСтанет еще хуже: где и когда в Украине ждать 88 сантиметров снега На Киев надвигается снежный «апокалипсис»На Киев надвигается снежный "апокалипсис" Свирепый удар непогоды: украинцев предупредили о метелях, гололеде и сильном ветреСвирепый удар непогоды: украинцев предупредили о метелях, гололеде и сильном ветре
Следующий материал

Последние новости

08:39
Выпало до 20 см снега: что происходит на дорогах Украины
08:14
Коронавирус в Украине - за сутки выявили более 3 тысяч случаев заражения Видео
08:11
Гороскоп для всех на 31 января: старт выгодного дела, выполнение капризов и неожиданный вердикт врача Видео
08:00
Февраль начинается с мощного геомагнитного удара – как спастись Видео
07:37
В России новое восстание: народ вышел несмотря на -50 мороза, уже есть задержанные Видео
Реклама
07:04
Почему ЕС не смог интегрировать Украину мнение
06:36
Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево" Видео
06:26
Длинные тренчи, белые кроссовки и прямые джинсы – классика уличной моды 2021 Фото
05:49
В ЕС одобрили третью вакцину от коронавируса Видео
05:02
"Не вздумайте брать билеты на эти даты": назван самый катастрофический период февраля Видео
04:30
Когда рухнет режим Путина: Каспаров дал неожиданный прогноз Видео
04:04
Исполнитель главной роли больше не сыграет Соника
03:12
В поисках счастья: самый модный и страстный маникюр на 14 февраля - фото Фото
02:40
Политик объяснил, почему украинцам грозят проблемы при въезде в ЕС Видео
02:02
В Минздраве рассказали, кого и почему уколют вакциной от коронавируса в первую волну Видео
01:30
Будет еще хуже: эксперт оценила мрачный сценарий с новой пандемией Видео
00:59
"Страшнее, чем коронавирус": внучка Хрущева назвала главную проблему Путина в России Видео
30 января, суббота
23:56
За сутки в Украине обнаружили более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
23:26
Индексация пенсий: кому из украинцев положены доплаты
23:03
Зеленский установил целых два рекорда в тарифах ЖКХ Видео
Реклама
22:39
"Легенда Опишни": ушел из жизни самый старший гончар Украины
22:22
В России прояснили ситуацию с поставками вакцины Спутник V на захваченный Донбасс Видео
22:20
Украинцев предупредили о суровых морозах: когда ждать -18 градусов Видео
22:05
Врач назвал три вакцины от COVID-19, которыми безопасно прививаться Видео
21:39
СМИ раскрыли детали послания Байдена Сенату по импичменту Трампу Видео
21:32
Россия якобы передала оккупантам Донбасса вакцину Спутник V Видео
20:56
Украинских моряков освободили из пиратского плена
20:50
Врач объяснил, почему старт вакцинации от COVID-19 в Украине обернется потрясениями Видео
20:46
В Украине новые бунты: где перекрывают трассы из-за роста тарифов Видео
20:24
"Превратил жизнь в ад": женщина поведала о насилии в отношении дочери, полиция не реагирует
20:02
Слепаков пожаловался на угрозы "адептов России будущего" и получил жесткий отпор Видео
20:00
Маневры вблизи границ Украины: эксперт заявил о новой угрозе из оккупированного Крыма Видео
19:59
В Украине дорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить Видео
19:38
"Ад в больнице": в Киеве вспыхнул скандал из-за условий для пациентов с COVID-19 Видео
19:04
Во Львове коронавирус лечат спиртом - пациент поведал о последствиях Видео
18:55
Новые протесты из-за Навального: в РФ власти "закручивают гайки" Видео
18:36
Стало известно о планах США по вопросам Крыма и Донбасса Видео
18:30
Медик описал симптомы легкой формы коронавируса Видео
18:12
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
18:04
"Разрушены стены, выбиты стекла": в Каменском прогремел мощный взрыв
Реклама
17:59
Смертность от COVID-19: эксперт объяснила, что не так с официальной статистикой Видео
17:49
Скандал в Минобороны: генералы судятся из-за выговора Тарана - СМИ Видео
17:40
Последний шанс уничтожить Северный поток-2: появился прогноз об ударе России по Украине
16:38
"Может ударить по кошельку": Зеленский рассказал о вакцинации украинцев от COVID-19 Видео
15:59
Как тонул сухогруз Arvin с украинцами на борту: появилось видео аварии Видео
15:51
Крушение режима Путина и вопрос Крыма: Шендерович объяснил игру Навального Видео
15:35
"Я опиздав": известный ведущий влип в скандал с шутками об украинском языке Видео
15:20
В моду входят головокружительные жакеты и водолазки в стиле tie-dye Видео
15:03
Украину атакует мощный шторм: какие дороги оказались в снежном плену Видео
14:25
Бесплатные COVID-паспорта в Украине: Ляшко объяснил ситуацию с поездками за границу Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять