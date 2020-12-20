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​О чем Зеленский будет говорить в новогоднюю ночь​: источник в ОП раскрыл детали​

20 декабря 2020, 23:57

По информации источников, видеообращение президента должно пройти под лозунгом "надежды".

О чем будет говорить Зеленский в новогоднем обращении

В Офисе президента активно готовятся к записи новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского. Источники на Банковой сообщают, что новогоднее поздравление Зеленского поручили готовить заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

По информации источника, новогоднее обращение будет состоять из таких тем:

  • мир на Донбассе, вопрос Крыма;
  • коронавирус, трагедии 2020 и тот факт, что мы устояли;
  • будущее нашей страны и надежды;
  • вопрос семьи и ценностей;

Сообщается, что видеообращение должно пройти под лозунгом "надежды", что все у нас получится и все мы сможем.

Отметим, ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила в интервью КП в Украине, что свое поздравление президент еще не записал, но уже готовится.

"Запись поздравления президента еще впереди, концепция и сценарий прорабатываются", - рассказала Юлия Мендель.

По ее словам, телеканалы сами решают, кто из них будет транслировать эту запись. Обязательств никаких нет.

"У телеканалов нет обязательства показывать новогоднее поздравление президента, но обычно национальные телеканалы с удовольствием это делают. Новогоднее поздравление главы государства стало доброй традицией для украинцев. Президент подводит итоги, очерчивает ценностные ориентиры, рассказывает о планах на следующий год", - пояснила Юлия Мендель.​

Новый год - о чем ранее сообщал Главред:

Владимир Зеленский Новый год 2021
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