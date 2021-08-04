Очень хотел покончить с собой: в Запорожье мужчина выстрелил в себя и отравился, но выжил

Медики спасли мужчину в последний момент / УНИАН

В Запорожье произошел невиданный случай. Мужчина так пытался покончить с собой, что прибег сразу к двум способам: он выстрелил себе в грудь и пытался отравиться выхлопными газами автомобиля.

Как сообщает запорожский Центр неотложной помощи и медицины катастроф, медики его спасли.

Инцидент произошел на улице Волгодонской. Там 47-летний мужчина нанес себе огнестрельное ранение. На место происшествия прибыла реанимационная бригада. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Напомним, в Одессе нашли повешенным заместителя руководителя патрульной полиции города Измаил Ивана Митькина, который якобы обокрал квартиру, занял у коллег крупную сумму денег, а затем скрылся в неизвестном направлении. Пропавшего правоохранителя обнаружили повешенным в парке Победы. По предварительной версии событий, причиной смерти стало самоубийство.

Также ранее, в Покровском районе Кривого Рога ссора супругов закончилась смертью мужчины и женщины. По данным правоохранителей, мужчина пытался уговорить свою жену не расставаться с ним. Когда же этому поводу возникла ссора, он утопил ее в бассейне.