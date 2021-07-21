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Утопил жену и убил себя: в Кривом Роге в бассейне нашли мертвой семейную пару

21 июля 2021, 10:30
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Мужчина пытался уговорить жену не расставаться с ним, а в ходе ссоры утопил ее в бассейне.

На Днепропетровщине нашли мертвыми мужа и жену / Соцсети

В Покровском районе Кривого Рога ссора супругов закончилась смертью мужчины и женщины.

Как пишет Информатор со ссылкой на источники в полиции, 19 июля, в местный участок полиции поступило сообщение об обнаружении в бассейне двух тел — мужчины и его жены. О страшной находке сообщил отец убитой женщины.

По данным правоохранителей, мужчина пытался уговорить свою жену не расставаться с ним. Когда же этому поводу возникла ссора, он утопил ее в бассейне.

После совершения преступления мужчина дважды ударил себя ножом, покончив жизнь самоубийством.

Как уточняет местный ресурс Наше мисто, происшествие случилось на улице Алексеева, 33 в расположенном на территории дома бассейне.

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По данным полиции погибшие нигде не работали, вместе не жили и находились в процессе развода. Соседи говорят, что мужчина часто избивал жену, имел проблемы с психикой и угрожал убить свою спутницу жизни.

Полицейские выяснили, что у женщины следов насильственной смерти нет - она умерла, захлебнувшись водой. На теле мужчины обнаружили два ножевых ранения с левой стороны грудной клетки.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Луцке произошло жуткое двойное убийство. Мужчина убил свою дочь и жену.

Соседи мужчины, подозреваемого в убийстве жены и дочери, плачут от ужаса и отчаяния, но не удивлены, что такое случилось. Говорят, он был семейным тираном, и от него часто приходилось спасать жену и дочь.

новости Кривого Рога Днепропетровская область
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