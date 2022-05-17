"Очень красиво горят ЗРК врагов": бойцы ВСУ разбили батарею зенитно-ракетного комплекса Бук

ЗРК Бук российской армии после удара украинской артиллерии / Скриншот видео Минобороны Украины

Украинские артиллеристы в боях с войсками России уничтожили вражескую батарею зенитно-ракетного комплекса Бук. Работу выполнили воины-артиллеристы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 4-й отдельной танковой бригады, 27-й реактивной артиллерийской бригады и специалисты Житомирского военного института имени С.П. Королева.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, артиллерией Десантно-штурмовых и Сухопутных войск была сокрушена российская батарея зенитно-ракетного комплекса Бук.

Читайте также"Чудо" из СССР и РФ разлетается в щепки: ВСУ ударом из Javelin уничтожили танк врага на ДонбассеНа видео, опубликованном ведомством, зафиксировано, как военные артиллеристы 95-й отдельной танковой бригады, 27-й реактивной артиллерийской бригады, а также специалисты Житомирского военного института имени С.П Короленко, разбили ЗРК Бук вместе с личным составом.

"Очень хорошо пылают ЗРК врагов. Зрелище, на которое можно смотреть вечно", - подчеркнули в Минобороны.

ВСУ разбивают военную технику войск России в Украине

Силы обороны Украины в Луганской области в районе села Белогоровка на реке Северский Донец нанесли сокрушительный удар по военным подразделениям оккупантов России. Вражеские войска строили понтонную переправу, чтобы пробраться на другой берег и реализовывать планы по окружению ВСУ. Однако за несколько дней боев им были нанесены серьезные потери. Уничтожено более 70 единиц военной техники РФ.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге, который совершили бойцы ВСУ 6-й роты 92-й бригады на Харьковщине. После начала военного вторжения РФ 24 февраля они вступили в бой с войсками России в Старом Салтове. Они попали в окружение, но вышли победителями. Уже на следующий день, 25 февраля, бойцы отбили наступление захватчиков на Харьков. У оккупантов было больше сил, чем у украинских военных, но они потерпели поражение.

ВСУ в Николаевской области сбили российский военных самолет. От него осталась только куча металлолома. Стоимость такого самолета оценивается в 50 миллионов долларов.

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