"Охренели по полной": в киевском Доме профсоюзов открывают гигантский покерный клуб – СМИ

В центре столицы вот-вот откроется покерный клуб, узнали журналисты.
Журналисты проекта Слідство.Інфо выяснили, что Дом профсоюзов в Киеве на Майдане Независимости скоро изменится – там начнет работать гигантский покерный клуб.
Покерный клуб в Доме профсоюзов вот-вот откроют, говорится в сюжете, опубликованном на YouTube-канале slidstvo info.
Журналисты отметили, что после предыдущих скандалов вокруг Дома профсоюзов владельцы обещали не отрывать развлекательные заведения.
"Гигантский покерный клуб вот-вот заработает в Доме профсоюзов, где во время Революции достоинства погибли люди, и это несмотря на обещание владельцев не открывать развлекательные заведения после предыдущих скандалов…", – говорится в сюжете.
Интернет-пользователи по-разному прокомментировали новость.
"Охренели по полной", – написала Maryan Kushnir. "Це зрада!" – считает Garik K. "Чистая подстава!!! Журналюги, займитесь делом!!!" – поделился мнением Карен Саргсян.
- Напомним, Революция достоинства началась в Киеве на Майдане Независимости 21 ноября 2013 года.
- Во время революции в Доме профсоюзов был штаб Майдана. В 2014 году – 18 февраля – в здании произошел пожар, погибли два человека.
- После трагических событий вокруг Дома профсоюзов разгорелись ряд скандалов. В частности в начале апреля 2016 года в здании открыли кафе под названием "Каратель". В марте 2017-го власти признала кафе незаконным, а потом заведение закрыли.