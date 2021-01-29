"Охренели по полной": в киевском Доме профсоюзов открывают гигантский покерный клуб – СМИ

В столичном Доме профсоюзов скоро откроют гигантский покерный клуб, выяснили журналисты / УНИАН

Журналисты проекта Слідство.Інфо выяснили, что Дом профсоюзов в Киеве на Майдане Независимости скоро изменится – там начнет работать гигантский покерный клуб.

Покерный клуб в Доме профсоюзов вот-вот откроют, говорится в сюжете, опубликованном на YouTube-канале slidstvo info.

Журналисты отметили, что после предыдущих скандалов вокруг Дома профсоюзов владельцы обещали не отрывать развлекательные заведения.

"Гигантский покерный клуб вот-вот заработает в Доме профсоюзов, где во время Революции достоинства погибли люди, и это несмотря на обещание владельцев не открывать развлекательные заведения после предыдущих скандалов…", – говорится в сюжете.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали новость.

"Охренели по полной", – написала Maryan Kushnir. "Це зрада!" – считает Garik K. "Чистая подстава!!! Журналюги, займитесь делом!!!" – поделился мнением Карен Саргсян.