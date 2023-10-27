Оккупант-"рекордсмен" пролетел 37 метров после подрыва БТР, на котором он ехал

Один из российских оккупантов, который оказался на броне взорванного украинскими защитниками БТР, пролетел рекордное расстояние в результате удара взрывной волны.
Невероятный полет тела российского оккупанта после взрыва БТР попал на камеры украинских воинов, которые регистрировали боевую работу на фронте. Соответствующее видео опубликовано в Telegram Оперативного командования Запад.
"Поздравляем русского солдатика с рекордом", - иронично написали там.
"В 2023 году российского ваньку снесло с БТР-а на 36,75 метров в длину. Единственный вопрос: есть ли проблема, что ему помогла мина?", - отметили в ВСУ.
Видео можно посмотреть по этой ссылке.
Напомним, ранее сообщалось о том, что 11 десантников РФ разлетелись после подрыва МТ-ЛБ на мине ВСУ. Вражеская МТ-ЛБ с десантом на броне взорвалась, наехав на противотанковую мину вблизи Авдеевки.
Напомним, ранее сообщалось о том, что БМП РФ раздавила троих оккупантов на поле боя. Российская БМП-2 раздавила сразу нескольких оккупантов на поле боя, выполняя разворот.
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