Оккупантов загнали в ловушку: ВСУ уничтожили вражескую БМП вместе с экипажем

ВСУ уничтожили БМП оккупантов вместе с экипажем / MilitaryArms/УНИАН

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили в Харьковской области боевую машину пехоты оккупантов РФ вместе с экипажем.

В сети показали видео уничтожения украинскими воинами 92-й бригады российской БМП в Харьковской области. Кадры опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

Он уточнил, что украинские защитники из 92-й бригады загнали российскую БМП в ловушку и уничтожили ее на перекрестке улиц в селе Харьковской области вместе с экипажем.

/ Скришот

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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