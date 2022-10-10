Оккупантов загнали в ловушку: ВСУ уничтожили вражескую БМП вместе с экипажем

Украинские защитники из 92-й бригады загнали российскую БМП в ловушку и уничтожили ее.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили в Харьковской области боевую машину пехоты оккупантов РФ вместе с экипажем.
В сети показали видео уничтожения украинскими воинами 92-й бригады российской БМП в Харьковской области. Кадры опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.
Он уточнил, что украинские защитники из 92-й бригады загнали российскую БМП в ловушку и уничтожили ее на перекрестке улиц в селе Харьковской области вместе с экипажем.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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