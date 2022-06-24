Оккупанты "денацифицировали" важный объект на Николаевщине: уничтожили уличный туалет

Оккупанты обстреляли территорию Николаевской области из ствольной артиллерии и ракетного комплекса "Точка-У".
В Николаевской области оккупанты пытались взорвать телебашню, но мастерски "денацифицировали" уличный туалет. Об этом заявил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
Оккупанты атаковали Николаев и пригород из тяжелой ствольной артиллерии. Кроме того, украинская сторона предполагает, что во время обстрела враг также задействовал ракетный комплекс "Точка-У". Обстрел был осуществлен с территории Херсонщины.
"Пытаясь попасть в одну из телебашен, рашисты эпически в очередной раз попали в уличную уборную. Усилиями кремлевских пропагандистов телевизионное вещание в голове оккупантов тесно соединено с содержанием уборной", - говорится в сообщении.
В результате обстрела была повреждена территория и несколько автомобилей гражданского автопредприятия.
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Напомним, в мае оккупанты обстреляли Одесскую область из авиации. Российская армия нанесла Украине "значительные" потери - уничтожили туалет на пляже.
"Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире "очаг нацизма. Разрушена пляжная гардеробная", - говорилось в сообщении.
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