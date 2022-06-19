В Петербурге обстреляли статую Путина-римского императора

В Санкт-Петербурге активисты обстреляли статую хозяинаКремля в одном из торговых центров. Пути там изображен в облике римского императора Октавиана Августа.
В стране-агрессоре, России, в мегаполисе Санкт-Петербург неизвестные подпольщики провели обстрел из пейнтбольного оружия статуи второго римского императора Октавиана Августа, которую местные называют статуей Путину ‒ русскому диктатору. Видеозапись инцидента была опубликована в Сети.
Такая статуя была установлена несколько лет назад на фасаде петербургского торгового центра Evropa. Как говорят горожане, статуя ‒ символ одного из девяти российских городов.
Подпольщики, которые обстреляли статую, назвали себя "Комитетом республиканцев-социалистов".
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Напомним, несколько недель назад, проводя встречу с начинающими предпринимателями диктатор РФ Путин в припадке самовозвеличивания сравнил свою персону с первым российским императором Петром I.
"Петр I двадцать один воевал ‒ в Северной войне. Вот, говорят ‒ воевал со Швецией, чего-то у шведов забирал. Ничего не отторгал, а возвращал. А потом ‒ укреплял. Вот и нам сейчас тоже выпала задача возвращать и укреплять", ‒ говорил диктатор.
Но на этом его самовосхваление не остановилось. Уже 12 июня, в ходе вручения Госпремий РФ, диктатор публично восхвалял "ратные победы русских" и опять напомнил о временах Петра I.
"Петра называют великим реформатором. И по правую. Он провел коренные преобразования практически везде ‒ прежде всего в управлении страной, в экономике, в создании крепких армии и флота", – сказал хозяин Кремля.
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