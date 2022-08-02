Оккупанты из Чувашии устроили бунт: требуют денег за убийства украинцев

Оккупанты устроили бунт / скриншот

Добровольцы из Чувашской республики России требуют выплатить им обещанные деньги за участие в войне против Украины.

Власти обещали более 200 тысяч рублей каждому наемнику, но "кинули" захватчиков, сообщают российские СМИ со ссылкой на публичное обращение сорока бойцов батальона "Атал".

Отмечается, что "мятежники" угрожают переходом в частные военные компании или Чеченскую гвардию. Об отказе от участия в боевых действиях речь не идет.

"Просим вас не посрамить Чувашскую республику этими вашими невыполненными обещаниями", – пишут солдаты Кремля.

В то же время, они единодушно отмечают, что намерены продолжить убивать мирное население Украины, называя это "служением родины".

Бурят обеспокоены тем, что другие контрактники из Татарстана и Башкортостана получили обещанные средства.

Напомним, сотни солдат российской оккупационной армии отказываются принимать участие в войне в Украине. С начала вторжения РФ как минимум 1793 солдата из 22 регионов РФ отказались участвовать в войне. Еще 234 "отказников" командование РФ насильственно удерживают в районе города Брянка Луганской области.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты понимают отсутствие перспектив продолжения агрессии против Украины. Об этом они говорят в разговорах с родными.

Перехват разговора оккупанта из Бурятии из состава 2 десантно-штурмовой бригады РФ, дислоцирующейся в Херсонской области, с матерью опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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