Оккупанты накрыли Харьковщину мощным огнем: более 30 раненых и погибших

В результате обстрела Харьковщины РФ есть погибшие и пострадавшие / Facebook С.Болвинова

Во вторник, 21 июня, в результате обстрелов российскими оккупантами Харьковской области 15 человек погибли.

Еще 16 человек получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"15 человек погибли. 16 - ранены. Такие ужасные последствия российских дневных обстрелов на Харьковщине", - констатировал глава ОВА.

Он рассказал, что вечером российские оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду. "По предварительным данным, 6 погибших, 4 раненых. Данные обновляются", - отметил Синегубов.

В Харькове, добавил он, 11 раненых, 5 человек погибли.

"В Харьковском районе погиб ребенок 8-ми лет, ее мать ранена. В Золочевской громаде 3 погибших", - написал председатель ОВА.

Синегубов подчеркнул, что это терроризм, и эти преступления против человечности должны быть наказаны.

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Обстрелы Харькова оккупантами РФ

Напомним, во вторник, 21 июня, оккупанты в очередной раз обстреляли жилой район Харькова.

Обстрелы были зафиксированы в Индустриальном районе, предварительно сообщалось о 10 раненых и 4 погибших, среди которых один ребенок.

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