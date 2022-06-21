Оккупанты накрыли Харьковщину мощным огнем: более 30 раненых и погибших

Вечером российские оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду, рассказал Олег Синегубов.
Во вторник, 21 июня, в результате обстрелов российскими оккупантами Харьковской области 15 человек погибли.
Еще 16 человек получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"15 человек погибли. 16 - ранены. Такие ужасные последствия российских дневных обстрелов на Харьковщине", - констатировал глава ОВА.
Он рассказал, что вечером российские оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду. "По предварительным данным, 6 погибших, 4 раненых. Данные обновляются", - отметил Синегубов.
В Харькове, добавил он, 11 раненых, 5 человек погибли.
"В Харьковском районе погиб ребенок 8-ми лет, ее мать ранена. В Золочевской громаде 3 погибших", - написал председатель ОВА.
Синегубов подчеркнул, что это терроризм, и эти преступления против человечности должны быть наказаны.
Читайте такжеРФ накрыла жилые кварталы Харькова огнем из Ураганов: погибли пятеро, много раненых
Обстрелы Харькова оккупантами РФ
Напомним, во вторник, 21 июня, оккупанты в очередной раз обстреляли жилой район Харькова.
Обстрелы были зафиксированы в Индустриальном районе, предварительно сообщалось о 10 раненых и 4 погибших, среди которых один ребенок.
Читайте еще:
- Харькову грозит новая атака оккупантов: Арестович призвал вывозить детей из города
- Попытка номер два: почему путинское войско не оставляет намерений захватить Харьков
- Жданов советует людям бежать из Харькова в ближайшую неделю