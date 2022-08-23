Оккупанты посыпятся быстрее, чем ВСУ пойдут в масштабное наступление - Арестович

Оккупанты посыпятся быстрее, чем ВСУ пойдут в масштабное наступление / ua.depositphotos.com и УНИАН

Следующие 2-3 месяца определят ход дальнейших событий на фронте. Российская армия "посыпется" быстрее, чем Украина приобретет способность совершить массированное контрнаступление на 2-3 участках. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Сніданок з 1+1".

Он добавил, что война зашла в "очень интересную фазу", при которой РФ больше не может наступать и ежедневно теряет свою боевую мощь. Таким образом, оккупанты не могут добиться никаких результатов.

"За 40 дней они не продвинулись, ну почти на 1-2 км ценой огромных потерь, а мы продвинулись также. То есть взаимное проникновение. Они никакой оперативной цели, захвата какого-то города уже не достигнут. Такой сильной, как была российская армия в середине июня, она уже не будет в этом конфликте. А мы растем в боевой мощи", — сказал Арестович.

Он также добавил, что украинские военные сейчас мастерски смягчают российскую оборону благодаря уничтожению складов с боеприпасами.

"Это будет наше такое значимое продвижение на 1-2 участках, или это будет смягчение их (вражеской - Главред) обороны. Я не знаю планов Генштаба, но возможны два основных варианта: мы будем смягчать (оборону - Главред), потому что мы уничтожаем склады с боекомплектами, боеприпасами, командные пункты. Ежедневно 3-4, или 5 российских складов взлетают в воздух. Нам нужно 1-2 успеха и они посыпятся", — добавил Арестович.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что скоро Россия будет стараться еще активнее просить переговоров с Украиной. Это произойдет из-за нехватки мобилизационного ресурса в стране-агрессоре.

Напомним, ранее директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин рассказал, какой может быть жизнь в Украине для простых граждан при двух вариантах развития событий – если наше государство проиграет в войне и если оно одержит победу над страной-агрессором Россией. Он подчеркнул, что на восстановление нашего государства уйдет 10-20 лет.

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