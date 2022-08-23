УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты посыпятся быстрее, чем ВСУ пойдут в масштабное наступление - Арестович

23 августа 2022, 03:45

Российская армия "посыпется" быстрее, чем Украина приобретет способность совершить массированное контрнаступление на 2-3 участках.

Арестович, оккупанты
Оккупанты посыпятся быстрее, чем ВСУ пойдут в масштабное наступление / ua.depositphotos.com и УНИАН

Следующие 2-3 месяца определят ход дальнейших событий на фронте. Российская армия "посыпется" быстрее, чем Украина приобретет способность совершить массированное контрнаступление на 2-3 участках. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Сніданок з 1+1".

Он добавил, что война зашла в "очень интересную фазу", при которой РФ больше не может наступать и ежедневно теряет свою боевую мощь. Таким образом, оккупанты не могут добиться никаких результатов.

"За 40 дней они не продвинулись, ну почти на 1-2 км ценой огромных потерь, а мы продвинулись также. То есть взаимное проникновение. Они никакой оперативной цели, захвата какого-то города уже не достигнут. Такой сильной, как была российская армия в середине июня, она уже не будет в этом конфликте. А мы растем в боевой мощи", — сказал Арестович.

Он также добавил, что украинские военные сейчас мастерски смягчают российскую оборону благодаря уничтожению складов с боеприпасами.

"Это будет наше такое значимое продвижение на 1-2 участках, или это будет смягчение их (вражеской - Главред) обороны. Я не знаю планов Генштаба, но возможны два основных варианта: мы будем смягчать (оборону - Главред), потому что мы уничтожаем склады с боекомплектами, боеприпасами, командные пункты. Ежедневно 3-4, или 5 российских складов взлетают в воздух. Нам нужно 1-2 успеха и они посыпятся", — добавил Арестович.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что скоро Россия будет стараться еще активнее просить переговоров с Украиной. Это произойдет из-за нехватки мобилизационного ресурса в стране-агрессоре.

Напомним, ранее директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин рассказал, какой может быть жизнь в Украине для простых граждан при двух вариантах развития событий – если наше государство проиграет в войне и если оно одержит победу над страной-агрессором Россией. Он подчеркнул, что на восстановление нашего государства уйдет 10-20 лет.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение Алексей Арестович
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:45

Оккупанты посыпятся быстрее, чем ВСУ пойдут в масштабное наступление - Арестович

03:10

"Возможности у них есть": бывший замглава Генштаба пояснил, ударят ли по Киеву в День независимостиВидео

02:42

"Вы в трусах?": с Волочковой произошел конфуз в судеВидео

02:10

Путин не собирается прекращать войну, он хочет навязать мир с одним нюансом – СунгуровскийВидео

01:41

"С ленд-лизом еще никто не проигрывал": Жданов озвучил сроки окончания войны и победы УкраиныВидео

Реклама
01:30

Как защитить себя и ребенка от сглаза: советы звездного экстрасенса Макса ГордееваВидео

01:04

Просто поговорить: 4 знака зодиака не переходят от слов к делуВидео

00:01

В Госдепе США отреагировали на убийство дочери Дугина

22 августа, понедельник
23:14

Убивали за деньги: Арестович поведал новые подробности подрыва машины Дугиной

22:51

Кабаева и Скабеева из наших: в Нацгвардии потроллили ФСБ "документами" российских пропагандистокВидео

22:44

Актер Алек Болдуин прекращает карьеру в кино

22:39

Это наглость: Зеленский высказался о запросе России на проведение Совбеза ООНВидео

22:21

Кара за провалы в Украине: в московские СИЗО активно сажают проштрафившихся ФСБшников

21:50

США резко предостерегли Россию от эскалации войны в Украине - CNN

21:41

Чтобы не сделать ущерб своей армии: Минобороны Германии отказалось добавлять поставки оружия Украин

21:38

58-летняя мать сестер-супермоделей Хадид снялась в пиджаке на голое тело

21:12

Рецепт для любой хозяйки: 5 секретов самого вкусного фарша для пельменей, котлет и пирожковВидео

21:11

Кулеба перечислил страны ЕС, которые до сих пор не поставляют Украине оружие

21:10

Подарок Путину. Армяне "отдали" Запорожье, Херсонщину, Крым и Донбасс

21:10

21-летняя Анна Тринчер обнажилась на камеру во время банных процедур

Реклама
21:07

"Украина готовит наступление на Херсон и Крым": США закупат для ВСУ мощные БПЛА SwitchbladeВидео

20:54

"Если это будет необходимо": генерал ВСУ ответил, скольких еще украинцев могут мобилизоватьВидео

20:42

Произойдут несколько ярких событий: Арестович анонсировал хорошие новости в ближайшее времяВидео

20:33

Угроза ракетных ударов на День Независимости: СБУ дала важные советыВидео

20:21

Alyona Alyona похудела на 20 кг: артистка в раздельном купальнике похвасталась телом

20:20

Цель Турции: Эрдоган рассказал, почему хочет организовать встречу Зеленского и ПутинаВидео

20:18

Как русские либералы обделались из-за "теракта, в котором погибла Дугина"мнение

20:09

У ВСУ есть от 8 до 10 недель на контрнаступление, войска РФ еще не остановлены – эстонский генералВидео

20:05

Боевики ОРДЛО хотят начать "массовую мобилизацию": в разведке сообщили подробностиВидео

19:53

Военные поймали РФ на лжи: женщина, которую назвали "убийцей" Дугиной, не была в составе АзоваВидео

19:49

Самый вкусный идеальный борщ с одним секретным ингредиентом: супер простой рецептВидео

19:45

Известный российский певец назвал Путина "кровавым Гитлером"

19:29

Друг Русланы Писанки раскрыл настоящее место захоронения праха артисткиВидео

19:23

Месяц неприятностей: 3 знакам зодиака в сентябре не избежать трудностейВидео

19:18

Приметы на 23 августа: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы не привлечь трагедиюВидео

19:08

Украина на День Независимости может ударить по Крымскому мосту – майор резерва армии ИзраиляВидео

19:07

Были танки - стал пепел: спецназовцы Нацгвардии уничтожили группу техники оккупантов

19:06

"Ребята только разогреваются, будут продолжать": убийство дочери Дугина может стать лишь началомВидео

19:04

Гороскоп на завтра, 23 августа 2022: Ракам – враги, Весам – деньги, Рыбам – обманВидео

18:38

В День украинского флага покажут концерт "Вечернего квартала" в уникальном формате

Реклама
18:33

В Крыму "бавовна": в Сети сообщают о мощных взрывах в Севастополе и БалаклавеВидео

18:18

Слава Демин рассказал о новой возлюбленной Виталия Кличко

17:52

Армия Украины мощно ударила по Антоновскому мосту, когда войска РФ везли боеприпасы – ХланьВидео

17:52

"Соскучилась по России, патриотка дубайская": Гордон высмеял россиянкуВидео

17:48

"Лягушки и гадюки": у Зеленского отреагировали на обвинение украинки в убийстве дочери ДугинаВидео

17:25

Леся Никитюк показала свои "боевые помидоры"

17:15

Невероятные перемены и финансовый успех: 2 знака зодиака – счастливчики неделиВидео

17:11

Как стирать шторы, чтобы не гладить их: 6 золотых советов для разных тканей

17:05

Россия не хочет переговоров Путина с Зеленским и грозится затяжной войнойВидео

17:02

1+1 media анонсирует спецпроект "Всеукраинская капсула времени" ко Дню Независимости Украины

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять