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Оккупанты принудительно депортировали почти 440 тысяч украинцев из захваченных территорий

27 марта 2022, 19:04

Людей насильно вывозят на территорию России.

война, Донбасс
Оккупанты принудительно депортировали почти 400 тысяч украинцев / Reuters

Войска РФ проводят массовую депортацию населения из временно оккупированных территорий Украины.

Враг заявляет о вывозе около 440 000 мирных жителей, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Министерство обороны оккупанта рапортует, что из Херсонской области уже вывезено 90 тысяч граждан Украины, Молдовы и РФ. Основаниями для перемещения рашисты называют "обращения посольств и заявки, поданные в военную комендатуру Херсона", - написала Денисова на своей страничке в Facebook.

Как рассказала омбудсмен, ссылаясь на заявления начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаила Мизинцева, только за минувшие сутки с временно неподконтрольных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях вывезено более 19,6 тысяч мирных жителей, из них 3 300 детей.

Читайте также"Недолго вам осталось!": российские войска захватили дом Усика под Киевом"В целом рашистский военный отмечает о вывозе 439 420 мирных жителей из "опасных районов Украины", из которых 91 673 - дети, из Мариуполя "от беспредела, устроенного националистами" перемещено 98 081 лицо, в том числе за прошедшие сутки 4 183 человека", - указала Денисова.

Она отметила, что масштабы принудительного перемещения сопоставимы лишь с депортацией, проводившейся Гитлером во время Второй мировой войны.

"Страна-оккупант цинично и грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц из оккупированной территории", - отметила Денисова.

Напомним, ранее российские захватчики расстреляли мирный митинг в Херсоне, а также применили против людей газовые и светошумовые гранаты.

Люди были вынуждены были бежать после того, как оккупанты открыли по ним огонь.

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