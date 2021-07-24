Ольга Голубовская рассказала, чем опасен штамм "Дельта" COVID-19

Ольга Голубовская / УНИАН

Новый штамм COVID-19 "Дельта" проявляет неуязвимость к антителам и гораздо большую по сравнению с другими штаммами агрессивность. Главный инфекционист Минздрава профессор Ольга Голубовская на Facebook-странице дала советы, как уберечься от заражения.

По ее словам, вариант "Дельта" имеет около 15 различных мутаций по сравнению с первоначальным вирусом COVID-19, две из которых помогают вирусу избежать антител ‒ как природных, так и поствакцинальных.

Еще одна мутация, говорит медик, усиливает "прилипание" вируса к нашим клетка и способствует образованию т.н. "синцития" — слияние клеток и формировании многоядерной структуры с общей цитоплазмой (своеобразной фабрикой по производству клеток).

"Это объясняет буквально взрывное нарастание вирусной нагрузки, что сопровождается выраженной клинической симптоматикой — повышением температуры, интоксикацией, ранними вирусными пневмониями", — отметила Голубовская.

Кроме того, подчеркнула инфекционист, заражение штаммом "Дельта" определяется ПЦР-тестом уже на четвертый день, а способность вируса "ускользать" от иммунной системы делает его более опасным для организма.

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Напомним, ранее Ольга Голубовская заявляла, что пока нет ни одной причины говорить о том, что опасный индийский штамм коронавируса "Дельта" полноценно обойдет Украину.

"Сейчас нас напрягает действительно, когда "Дельта"-штам этот придет — я не вижу пока ни одной причины, почему бы он к нам не пришел, если все страны в этом задействованы, — поэтому я и говорю, что сейчас тем, кто не имеет иммунитета, лучше воспользоваться ситуацией и вакцинироваться, потому что, когда люди прививаются в период быстрого роста и огромного количества заболевших, — они себя подвергают дополнительному риску заражения", — пояснила медик.