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Он просто хотел накормить детей: в Луцке мужчине светит 5 лет тюрьмы за украденное мясо

19 августа 2021, 20:41
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Мужчина совершил кражу, когда жена была в реанимации, а на руках у него был малолетний ребенок.

Лучанин украл 2 кг мяса / Скриншот

Житель Луцка, который украл в супермаркете кусок мяса для того, чтобы прокормить свою семью, может попасть за решетку на пять лет.

По данным местного телеканала Аверс, он находится в СИЗО за то, что украл товар стоимостью 600 грн.

Супруга задержанного рассказала, что на момент кражи мужчина был единственным кормильцем в семье, так как она находилась в декрете и перенесла операцию на щитовидной железе. А именно в тот злорадный день она была в реанимации.

В СИЗО лучанин пробыл уже семь месяцев. Все это время прокурор настаивает, чтобы суд приговорил его к пяти годам тюрьмы.

Однако выяснилось, что столь строгий приговор в прокуратуре требуют из-за того, что мужчина уже неоднократно попадался на воровстве. А ранее избегал тюрьмы, получая условное наказание.

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Данный случай усугубился тем, что он якобы убегал от охранников магазина и не останавливался по требованию копов.

Сам подозреваемый в содеянном сознался. Он аргументировал свой поступок тем, что заработанных денег (он работал сторожем и грузчиком) едва хватало на лекарства супруге и еду для младшего ребенка. Кроме того, он должен был помогать своим двум старшим дочерям от предыдущего брака.

Защита лучанина утверждает, что срок, который требует прокуратура, очень большой за такого рода преступление. Тем более, что долг за мясо он давно отдал.

Напомним, на Житомирщине злоумышленник украл мотоцикл и, чтобы его не нашли полицейские, закопал в землю в собственном дворе. Правоохранители, увидев необычный тайник, были шокированы.

Также ранее, в больнице Медгородок в Киеве две женщины украли у пенсионерки 20 тысяч гривен, которые она принесла на операцию. Двух дам зафиксировали камеры видеонаблюдения и теперь их разыскивают.

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мясо новости Волыни
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