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"Оригинальный" тайник: на Житомирщине вор закопал украденный мотоцикл в землю, копы в шоке

4 августа 2021, 23:52
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Мужчина решил временно припрятать транспортное средство.

Копы еще не видели такого способа припрятать украденное / НПУ

На Житомирщине злоумышленник украл мотоцикл и, чтобы его не нашли полицейские, закопал в землю. Правоохранители, увидев необычный тайник, были шокированы.

Инцидент произошел в Олевске. Там 41-летний местный житель закопал украденный мотоцикл в собственном дворе.

Как сообщает полиция региона, к правоохранителям обратился мужчина и рассказал, что его мотоцикл "Lonkin 250", который стоял во дворе, внезапно исчез.

Полицейские прибыли на место и заподозрили в совершении преступления ранее осужденного жителя Олевска.

"Честно говоря, мы впервые столкнулись с таким странным и трудоемким способом сокрытия похищенного. Предварительно, яму глубиной около 2 м человек выкопал в ту же ночь. А вот почему принял такое решение, ответа получить не удалось", - говорится в сообщении полиции.

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Теперь злоумышленнику грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в Киеве на отделении "Новой почты" у 24-летнего горожанина украли заказанный им iPhone последней модели. Парень пришел забрать новый iPhone последней модели, который уже был оплачен, но на почте его удивили. Там сказали, что он якобы свой товар уже забрал ранее.

Также ранее, в больнице Медгородок в Киеве две женщины украли у пенсионерки 20 тысяч гривен, которые она принесла на операцию. Двух дам зафиксировали камеры видеонаблюдения и теперь их разыскивают.

Житомирщина новости Житомира
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