В Киеве среди бела дня обокрали сотрудницу посольства США / УНИАН

Сотрудницу посольства США в Украине обокрали днем 26 июня в одном из киевских ресторанов. Об этом сообщают сотрудники полиции Шевченковского района столицы.

К копам обратилась гражданка Соединенных Штатов Америки Ейрин Захер ‒ сотрудница посольства США в Украине. Она заявила, что на площадке одного из ресторанов из ее сумки неизвестные похитили кошелек с деньгами, смартфон Samsung стоимостью 900 долларов США и личные документы (водительское удостоверение и дипломатическое удостоверение американского образца).

Сейчас патрульные полицейские Киева проверяют карманных воров на причастность к преступлению. Ведется расследование.

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Напомним, ранее прокуратура Киева задержала 22-летнего украинца по подозрению в ограблении квартиры сотрудника французского посольства в Украине.

Вор проник в квартиру в доме по улице Михайловская и похитил имущество, оцениваемое в 0,740 млн гривен.