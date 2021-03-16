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В Киеве оригинально отомстили российским дипломатам за Крым

16 марта 2021, 09:44

Плакаты в ночь с 15 на 16 марта развесили возле мест проживания и работы россиян.

Новости Киева Российских дипломатов потроллили насчет Крыма
Новости Киева: Российских дипломатов потроллили насчет Крыма / УНИАН

Российских дипломатов оригинально потроллили в Киеве: в столице появились плакаты, на которых сотрудники дипмиссии РФ (и одновременно работники Главного управления Генштаба РФ и ФСБ) "признают" Крым украинским. Тонкий троллинг приурочен к дате так называемого "референдума в Крыму 2014 года".

Плакаты в ночь с 15 на 16 марта развесили возле мест проживания и работы россиян, пишет Украинская правда.

Надписи "Крым – это Украина" сделаны как на украинском, так и на русском языках. А на служебных автомобилях российских дипломатов появились украинские тризубы.

Аналогичные плакаты-"признания" наклеяны и возле посольств ФРГ, США, Таджикистана, Франции, Великобритании, Кыргызской Республики, Молдовы, Армении, Беларуси и Казахстана.

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  • В Киеве оригинально отомстили российским дипломатам УП
  • В Киеве оригинально отомстили российским дипломатам УП
  • В Киеве оригинально отомстили российским дипломатам УП
  • В Киеве оригинально отомстили российским дипломатам УП
  • В Киеве оригинально отомстили российским дипломатам УП

Новости Крыма:

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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