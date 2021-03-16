В Киеве оригинально отомстили российским дипломатам за Крым

Новости Киева: Российских дипломатов потроллили насчет Крыма / УНИАН

Российских дипломатов оригинально потроллили в Киеве: в столице появились плакаты, на которых сотрудники дипмиссии РФ (и одновременно работники Главного управления Генштаба РФ и ФСБ) "признают" Крым украинским. Тонкий троллинг приурочен к дате так называемого "референдума в Крыму 2014 года".

Плакаты в ночь с 15 на 16 марта развесили возле мест проживания и работы россиян, пишет Украинская правда.

Надписи "Крым – это Украина" сделаны как на украинском, так и на русском языках. А на служебных автомобилях российских дипломатов появились украинские тризубы.

Аналогичные плакаты-"признания" наклеяны и возле посольств ФРГ, США, Таджикистана, Франции, Великобритании, Кыргызской Республики, Молдовы, Армении, Беларуси и Казахстана.

Читайте такжеЭксперт сказал, грозят ли России новые санкции после Крымской платформы

Новости Крыма:

На захваченном россиянами полуострове в последние годы возникла проблема маловодья. Запасы водного ресурса в Крыму существенно сократились, а местные жители вынуждены получать воду по графику.

Украина после оккупации Крыма прекратила поставлять воду на полуостров. В Киеве утверждают, что в автономной республике достаточно воды для местного населения. Водного ресурса не хватает для нужд России. Украинское государство готово возобновить подачу воды в Крым только в том случае, если там зафиксируют гуманитарную катастрофу.

Представитель "властей Крыма" Владимир Константинов заявлял, что даже если Украина примет решение о возобновлении поставок воды, инфраструктура полуострова к этому технически не готова.