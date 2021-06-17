"Две паскуды": в больнице Киева у пожилой женщины украли 20 тыс. грн, собранных на операцию

Обокравших пенсионерку в больнице уже разыскивают / Скриншот Киев Оперативный

В больнице Медгородок в Киеве две женщины украли у пенсионерки 20 тысяч гривен, которые она принесла на операцию. Двух дам зафиксировали камеры видеонаблюдения и теперь их разыскивают.

Как сообщает Киев Оперативный в социальной сети Facebook, пожилую женщину цинично обокрали прямо в больнице. Воры украли у нее 20 тысяч гривен, которые должны были пойти на операцию. Теперь женщина столкнется с серьезными проблемами.

"Эти две паскудные особи вчера в Медгородке осуществили кражу 20 000 гривен. Обокрали пожилую женщину, которая несла эти деньги на операцию. И вот что теперь ей делать? Умирать, так как система никак не может справиться с этими ворами?" – указано в сообщении.

Пользователи Сети пишут, что это уже не первая кража в больнице, к которой причастны зафиксированные на камерах лица.

Напомним, в Винницкой области в городе Жмеринки подростки совершили кражу трубы, по которой в больнице поступал кислород пациентам, находившимся на ИВЛ. В полиции рассказали, что двое подростков зашли на территорию больницы, обнаружили кислородную сеть и отрезали пятиметровый кусок медной трубы. После этого трубу отнесли на прием металлолома. Их удалось вычислить при помощи видеокамер наблюдения.