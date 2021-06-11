Все могло закончиться взрывом: под Винницей подростки украли трубу для подачи кислорода к ИВЛ

Подростки украли трубу для подачи в больницу кислорода / Нацполиция

В Винницкой области в Жмеринке подростки украли трубу, по которой в больницу поступал кислород больным, которые находились на ИВЛ.

Как сообщают в Нацполиции, задержаны двое подростков, которые накануне свободно зашли на территорию районной больницы, нашли кислородную сеть и отрезали пятиметровый кусок медной трубы и отнесли ее в пункт приема металлолома.

Вычислить расхитителей удалось с помощью камер наблюдения.

Как выяснилось, мальчики – ученики местной школы. Когда полицейские вызвали на допрос их родителей, юноши во всем признались.

Как сообщили врачи, "и ворам, и пациентам очень повезло, ведь в системе как раз не было кислорода. Если бы труба была под давлением, то произошел бы взрыв".

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Как сообщал Главред, в марте в городе Шепетовка Хмельницкой области произошел пожар в центральной районной больнице. Из-за возгорания пришлось эвакуировать 16 медработников и 7 больных.

В феврале в Запорожье в одной из палат-боксов реанимационного отделения областной инфекционной больницы, где проходят лечение больные COVID-19, произошел пожар. В результате погибли трое пациентов и врач, еще двое пострадали.