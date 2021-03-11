Пожар в райбольнице на Хмельниччине: эвакуировали 16 медиков и 7 больных

Возгорание возникло на кровле хирургического отделения центральной районной больницы в Шепетовке около 15:00 в среду, 10 марта.
В городе Шепетовка Хмельницкой области произошел пожар в центральной районной больнице. Из-за возгорания пришлось эвакуировать 16 медработников и 7 больных.
Как сообщает пресс-служба ГосЧС, сообщение о пожаре поступило в среду, 10 марта, в 15:00. Возгорание возникло на кровле хирургического отделения центральной районной больницы. Работники лечебного учреждения сразу приступили к эвакуации больных.
На момент прибытия первых пожарных горело 20 кв. м кровли. Спасатели эвакуировали из помещений двухэтажного здания 7 больных и 16 работников медучреждения и с помощью автолестницы подали стволы на тушение кровли.
"Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Благодаря оперативности и слаженным действиям сотрудников ГосЧС возгорание удалось быстро ликвидировать и предотвратить дальнейшее распространение пламени по помещению больницы", — говорится в сообщении.
Пожар был локализован в 15:18, а окончательно ликвидирован в 16:15. В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания выясняют специалисты.
Локализовать пожар удалось в течение 18 минут. Благодаря этому удалось избежать ущерба для здоровья пациентов и персонала больницы, а также не допущено распространение огня на помещение.
В ОГА пообещали оценить ущерб и в ближайшее время возобновить работу отделения. Необходимости для перевода больных нет. Лечение пациентов обеспечено имеющимся ресурсом.
Пожар в больнице №1 в Черновцах - о чем сообщалось ранее:
- 27 февраля в городе Черновцы по улице Героев Майдана, 226 в палате на втором этаже 5-этажного здания Городской клинической больницы №1 в коронавирусном отделении случился пожар. В 13:30 пожарные смогли ликвидировать огонь. В ГСЧС уточнили, что возгорание охватило площадь 30 кв.м.
- В результате трагедии погибли два человека, еще несколько получили ожоги.
- Причиной пожара в коронавирусном отделении городской больницы №1 в Черновцах является взрыв кислородного баллона, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
- В полиции предположили, что возгорание в больнице в Черновцах возникло вследствие несоблюдения одним из пациентов правил пожарной безопасности.