Пожар в райбольнице на Хмельниччине: эвакуировали 16 медиков и 7 больных

В Шепетовке горела больница / Фото km.dsns.gov.ua

В городе Шепетовка Хмельницкой области произошел пожар в центральной районной больнице. Из-за возгорания пришлось эвакуировать 16 медработников и 7 больных.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, сообщение о пожаре поступило в среду, 10 марта, в 15:00. Возгорание возникло на кровле хирургического отделения центральной районной больницы. Работники лечебного учреждения сразу приступили к эвакуации больных.

На момент прибытия первых пожарных горело 20 кв. м кровли. Спасатели эвакуировали из помещений двухэтажного здания 7 больных и 16 работников медучреждения и с помощью автолестницы подали стволы на тушение кровли.

"Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Благодаря оперативности и слаженным действиям сотрудников ГосЧС возгорание удалось быстро ликвидировать и предотвратить дальнейшее распространение пламени по помещению больницы", — говорится в сообщении.

Возгорание удалось локализировать в течение 15 минут / Фото km.dsns.gov.ua

Пожар был локализован в 15:18, а окончательно ликвидирован в 16:15. В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания выясняют специалисты.

Локализовать пожар удалось в течение 18 минут. Благодаря этому удалось избежать ущерба для здоровья пациентов и персонала больницы, а также не допущено распространение огня на помещение.

Причину пожара в больнице выясняют специалисты / Фото km.dsns.gov.ua

В ОГА пообещали оценить ущерб и в ближайшее время возобновить работу отделения. Необходимости для перевода больных нет. Лечение пациентов обеспечено имеющимся ресурсом.

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