Возросло число жертв жуткого пожара в городской больнице Черновцов

Второй пострадавший во время пожара умер в больнице ночью 28 февраля, сообщили спасатели. Он находился в реанимационном отделении с ожогами 3-4 степени.
В субботу, 27 февраля, в 1-й больнице Черновцов произошел масштабный пожар. В результате трагедии погибло два человека, еще несколько получили ожоги.
"Вследствие данного события погибло два человека (второй пострадавший во время пожара умер в больнице ночью 28 февраля)", – сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в воскресенье, 28 февраля.
Отметим, пострадавший находился в реанимационном отделении с ожогами 3-4 степени.
В результате пожара первым погиб 76-летний буковинец.
Всего в палате в момент взрыва и пожара находились четыре пациента.
По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
В Черновицкой облгосадминистрации уверены, что масштабный пожар в городской больнице произошел не в результате самоподжога пациента. Установлено, что на тумбочке одного из пациентов загорелась газета.
По словам директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олега Черного, пока не установлено, почему загорелась газета на тумбочке пациента. Версию с замыканием электропроводки и взрывом кислорода также исключают
Пожар в больнице №1 в Черновцах - о чем сообщалось ранее:
- 27 февраля в городе Черновцы по улице Героев Майдана, 226 в палате на втором этаже 5-этажного здания Городской клинической больницы №1, в коронавирусном отделении, случился пожар. В 13:30 пожарные смогли ликвидировать огонь. В ГСЧС уточнили, что возгорание охватило площадь 30 кв.м.
- Причиной пожара в коронавирусном отделении городской больницы №1 в Черновцах является взрыв кислородного баллона, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
- В полиции предположили, что возгорание в больнице в Черновцах возникло вследствие несоблюдения одним из пациентов правил пожарной безопасности.