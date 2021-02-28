Возросло число жертв жуткого пожара в городской больнице Черновцов

Возросло число жертв жуткого пожара в черновицкой больнице / acc.cv.ua

В субботу, 27 февраля, в 1-й больнице Черновцов произошел масштабный пожар. В результате трагедии погибло два человека, еще несколько получили ожоги.

"Вследствие данного события погибло два человека (второй пострадавший во время пожара умер в больнице ночью 28 февраля)", – сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в воскресенье, 28 февраля.

Отметим, пострадавший находился в реанимационном отделении с ожогами 3-4 степени.

В результате пожара первым погиб 76-летний буковинец.

Всего в палате в момент взрыва и пожара находились четыре пациента.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В Черновицкой облгосадминистрации уверены, что масштабный пожар в городской больнице произошел не в результате самоподжога пациента. Установлено, что на тумбочке одного из пациентов загорелась газета.

По словам директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олега Черного, пока не установлено, почему загорелась газета на тумбочке пациента. Версию с замыканием электропроводки и взрывом кислорода также исключают

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