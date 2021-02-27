Всплыла неожиданная версия причины пожара в больнице в Черновцах

Следователи полиции открыли уголовное производство по факту пожара.
В полиции предполагают, что возгорание в больнице в Черновцах возникло вследствие несоблюдения одним из пациентов правил пожарной безопасности.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, следователи полиции открыли уголовное производство по факту пожара в медучреждении.
Полицейские установили, что возгорание, вероятно, произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные COVID-19.
В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимационном отделении.
По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские назначили ряд экспертиз для установления обстоятельств возникновения пожара, а также причин смерти погибшего.
В свою очередь директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный опроверг распространенную в СМИ со ссылкой на якобы его заявление версию о самоподжоге пациента в городской больнице №1 Черновцов.
"Я такого не говорил. Это не самоподжог", - заявил он Укринформу.
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Он также сказал, что причиной пожара стал не взрыв и не электропроводка. По предварительной версии, к возгоранию мог привести неисправный кипятильник.
Пожар в больнице Черновцов:
- 27 февраля, в Черновцах в палате на 2-м этаже здания городской больницы № 1 произошел пожар, погиб пожилой мужчина.
- По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в палате "загорелась кислородная трубка (хлопок)".
- Первый заместитель начальника Управления ГСЧС в Черновицкой области Александр Айсюк сообщил, что в результате пожара в палате, где лечат больных COVID-19 пациентов, также пострадали два человека: один мужчина травмировался в результате пожара, а другой – надышался угарным газом.
- Один из пострадавших находится в реанимационном отделении с ожогами 3-4 степени.