В России загорелась реанимация коронавирусной больницы: есть жертвы

Пожар возник в реанимационном отделении больницы имени Семашко в Рязани/ travel2moscow.com

В ночь на 9 июня в российской Рязани произошел пожар в реанимационном отделении больницы имени Семашко. Там находились пациенты с осложнениями после заражения коронавирусом.

В результате пожара пострадали 11 человек, из них трое - погибли. Девять человек удалось спасти, передает ТАСС. Среди пострадавших находится медсестра, она в тяжелом состоянии.

"Пострадавшие есть тяжелые, средней тяжести, есть удовлетворительные. В основном у них ожоговые травмы. Пострадавшая при пожаре медсестра находится в тяжелом состоянии", - пишет агентство со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сигнал о возгорании поступил в 3 часа 36 минут. В 4 часа 19 минут пожар был полностью ликвидирован. Персонал учреждения и пожарные эвакуировали 37 человек.

Региональное следственное управление СК России организовало проверку по факту пожара в больнице. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщал Главред, в марте в городе Шепетовка Хмельницкой области произошел пожар в центральной районной больнице. Из-за возгорания пришлось эвакуировать 16 медработников и 7 больных.

В феврале в Запорожье в одной из палат-боксов реанимационного отделения областной инфекционной больницы, где проходят лечение больные COVID-19, произошел пожар. В результате погибли трое пациентов и врач, еще двое пострадали.