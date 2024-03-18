Оружие и добровольцы для Украины: эксперт раскрыл неожиданный центр помощи

Работа украинских спецназовцев в Судане происходит фактически с начала войны, то есть еще с 2022-го года, заявил военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.
"И происходит она по приглашению властей Судана. А самое главное то, что там мы противодействуем россиянам. То есть российские "вагнеровцы" и после смерти Пригожина продолжают действовать там как прокси, и мы эффективно им противодействуем, предотвращая распространение влияния РФ на эту африканскую страну", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт считает важным это потому, что Судан – это та африканская страна, которая граничит с Египтом и имеет выход к Красному морю.
"Это страна, которая имеет достаточно оружия, которым непублично, именно благодаря успешной операции ГУР, обеспечивали и Украину - еще в начале войны мы смогли получить немалое количество разнообразного (в основном, конечно, советского) оружия и различного вооружения", - пояснил он.
Собеседник говорит, что речь также идет о добровольцах, ведь это один из очень успешных специальных центров Главного управления разведки, так называемый "центр Тимура".
"Именно этот центр задействован в наиболее рискованных и авантюрных операциях, и, в частности, в системной работе конкретно в Судане. Они неоднократно спасали и руководителя этой страны, за что он лично благодарил президента Зеленского", - пояснил он.
Кузан добавил, что на сегодня Украина – едва ли не единственная страна, которая действительно противодействует распространению российской заразы в Африке.
"Юго-западная часть Судана, к сожалению, продолжает контролироваться пророссийскими повстанцами – россияне вбрасывают туда много денег, выкачивают оттуда ресурсы (в частности – золото), и превратили в базу соседнюю с Суданом Центральноафриканскую Республику. Мы вынуждены воевать с россиянами везде в мире, поэтому все их военные прокси должны очень хорошо помнить, что им не удастся спрятаться от нас ни в одной из точек мира", - резюмировал он.
Кто такой Сергей Кузан
Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.
Ранее Кузан оценил угрозу для Украины. Из-за действий Сил обороны Украины в Черном море россияне не имеют возможности поставлять войска и вооружение в Приднестровье.
Напомним, ранее Кузан заявил о том, что война в Украине может затянуться на годы. У оккупантов есть проблема с тяжелым вооружением на фронте, говорит Сергей Кузан.
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