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Война в Украине может затянуться на годы: эксперт дал тревожный прогноз

Алексей Тесля
15 марта 2024, 09:54
У оккупантов есть проблема с тяжелым вооружением на фронте, говорит Сергей Кузан.
Война в Украине может затянуться на годы: эксперт дал тревожный прогноз
/ колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти, Міноборони РФ

Россиянам очень удобно воевать против Украины в том режиме, в котором они воюют сегодня, заявил военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Они действительно мобилизуют в среднем около 1000 человек ежедневно, у них много пехотного вооружения (гранатометов, минометов, автоматов Калашникова и т.д.)", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем у оккупантов есть проблема с тяжелым вооружением, которая связана с тем, что темпы уничтожения ВСУ их запасов в танках и артиллерии выше, чем россияне могут поставлять сказал эксперт.

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"Однако если россияне получат какую-то паузу для возможности накопить силы, тогда они спокойно смогут годами поддерживать зоны нестабильности, которые они создают, в режиме дестабилизации чуть ли не в любой точке Восточной Европы", - отметил он.

В качестве примера из истории собеседник напомнил ситуацию в Приднестровье, где война произошла еще в 90-х годах прошлого века, однако до сих пор этот регион является раной на теле демократического государства Молдова.

"То же самое и на Донбассе, где россияне действуют в режиме поддержки дестабилизации на протяжении последних десяти лет. Тот же прием россияне применили и в Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии. То есть россияне заинтересованы в создании зон напряжения. Если раньше их еще ограничивала мнимая цивилизованность Российской Федерации, то сегодня единственным действенным механизмом они видят террор и запугивание", - добавил Кузан.

Кто такой Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.

Ранее в Минобороны назвали главное условие подписания мира и завершения войны с РФ. Все войны в мире заканчиваются переговорами, в связи с чем война между Украиной и Россией не должна стать исключением.

Напомним, ранее Андрей Золотарев оценил шансы на завершение войны в Украине по Корейскому сценарию. Вступление Украины в НАТО станет отдельным предметом для разговора. Но возникает вопрос, как принять в Альянс страну с территориальными спорами.

Как сообщалось ранее, Украина будет готова рассмотреть возможность участия представителей агрессора России по Формуле мира Владимира Зеленского, но лишь в ходе Второго саммита мира. Для участия в обсуждении у Москвы должна быть политическая воля к миру. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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война России и Украины Сергей Кузан
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