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Золотарев оценил шансы на завершение войны в Украине по Корейскому сценарию

Анна Ярославская
6 февраля 2024, 10:21
Вступление Украины в НАТО станет отдельным предметом для разговора. Но возникает вопрос, как принять в Альянс страну с территориальными спорами.
Андрей Золотарев, ВСУ
На Западе проговаривается сценарий замораживания войны по условному корейскому сценарию / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 241 отдельная бригада Сил ТРО ВСУ

Бывший командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что в конце 2024 года могут начаться переговоры Украины и России, а война может завершиться в рамках Корейского сценария, но со вступлением Украины в НАТО. Шанс такого варианта развития событий оценил директор аналитического центра Третий сектор, политолог Андрей Золотарев.

По его словам, заявления Ставридиса, которое противоречит тому, что ранее говорили на Западе официальные лица, является вбросом тезиса для зондирования общественного мнения.

"Он предложил вариант похабного для Украины мира, который предполагает прекращение войны в обмен на то, чтобы Киев смирился с утратой оккупированных территорий на неопределенный срок. Такой вариант развития событий предполагает потенциальную реализацию Корейского сценария", - сказал Золотарев в интервью Главреду.

Аналитик напомнил, что особенности завершения корейского конфликта. В частности, соглашение о прекращении огня 1953 года подписывалось американцами и китайцами без участия Южной Кореи.

"В 1950 году китайцы спасли северокорейский режим: американцы высадили в Инчхоне десант и отбросили северокорейцев, которые заняли 90% всего Корейского полуострова, до реки Ялу и границы с Китаем, однако на помощь Пхеньяну прибыл миллион китайских добровольцев, и ситуация откатилась к 38-й параллели. Конфликт вернулся к линии, с которой он и начался", - рассказал он.

Однако, по мнению Золотарева, Корейскую войну нельзя сравнивать с войной в Украине, потому что американцы не воюют на стороне Украины, а китайские добровольцы не участвуют в боевых действиях за Россию.

"Поэтому вопрос завершения войны должен обсуждаться Киевом и Москвой. В Кремле часто говорят, что, мол, надо договариваться с США, а не с Украиной, однако решать вопрос будут именно Украина и Россия. Подобные переговоры на данный момент выглядят лишь гипотетическим сценарием. Угроза политических последствий не позволит Зеленскому сделать заявление в русле риторики Ставридиса. К подобному сценарию не готовы и в Москве: там считают, что после неудавшегося контрнаступления смогут военной силой добиться капитуляции Украины", - считает Золотарев.

Что касается заморозка войны по условному корейскому сценарию, то на Западе этот вариант проговаривается.

"Вступление Украины в НАТО станет отдельным предметом для разговора. Ведь возникает вопрос, как принять в Альянс страну с территориальными спорами. Политический отказ Украины от Крыма также выглядит нереальным сценарием. Интеграция в НАТО займет время, о чем свидетельствует пример Швеции (…) Если вступление в Альянс такой страны как Швеция затянулось, то интеграция Украины потребует еще больше времени. Я думаю, понадобится минимум 5-10 лет, чтобы Украина вступила в НАТО", - отметил аналитик.

Золотарев также акцентировал на том, что в 2024 году на территориях более 70 стран состоятся выборы.

"У нас уже есть пример Венгрии, а также Словакии, где победил Фицо. В Германии фиксируется феноменально низкий рейтинг правящей коалиции во главе с социал-демократом Шольцем и рост популярности Альтернативы для Германии, которая явно не благосклонно настроена в отношении Украины. Безусловно благоприятная ситуация для нас лишь в Великобритании, где консерваторы и лейбористы едины в поддержке Украины. Там консерваторы, судя по всему, по итогам выборов уйдут в оппозицию", - добавил аналитик.

Смотрите видео - Интервью Андрея Золотарева, в котором он дал оценку сценарию "НАТО в обмен на территории":

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Переговоры Украины и России

Украина будет готова рассмотреть возможность участия представителей агрессора России по Формуле мира Владимира Зеленского, но лишь в ходе Второго саммита мира. Для участия в обсуждении у Москвы должна быть политическая воля к миру. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страны-союзники на Западе не требуют от Украины начала переговоров с агрессором Россией о заморозке боевых действий. Лично Владимир Путин не заинтересован в завершении войны на любых условиях, что показала серия безрезультатных переговоров. Киев должен одержать победу над Москвой.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что время для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ еще не пришло.

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