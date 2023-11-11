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Освобождают Херсонщину: открыт сбор на пикап для защитников с Днепропетровщины

Елизавета Бельмас
11 ноября 2023, 15:44
Главред приглашает присоединиться к сбору средств для подразделения воина-друга редакции.
Открыт сбор для защитника с Днепропетровщины
Открыт сбор для защитника с Днепропетровщины / фото: Главред

Уважаемые читатели!

Защитник Украины Кирилл К. из города Каменское, что на Днепропетровщине, с первых дней войны стал в оборону страны. Рискуя своей жизнью, он обороняет Украину уже второй год.

Кирилл принимал участие в боях за освобождение Херсонщины ровно год назад и сейчас, вместе со своим подразделением, несмотря на интенсивные обстрелы со всевозможного оружия, ведет контрбатарейную борьбу за юг Украины.

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Открыт сбор для защитника с Днепропетровщины
Открыт сбор для защитника с Днепропетровщины / фото: Главред

Герои ежедневно держат оборону, не отступая, однако порой обстрелы оккупантов всё же меняют планы. Очередной снаряд вражеского танка уничтожил автомобиль, который крайне важен для выполнения боевых задач на берегу Днепра. Поэтому, мы приглашаем вас присоединиться к сбору средств на новый пикап для воинов.

  • Сбор средств для защитника Украины
    Сбор средств для защитника Украины фото: Главред
  • Сбор средств для защитника Украины
    Сбор средств для защитника Украины фото: Главред
  • Сбор средств для защитника Украины
    Сбор средств для защитника Украины фото: Главред
  • Сбор средств для защитника Украины
    Сбор средств для защитника Украины фото: Главред
Танк уничтожил пикап
Танк уничтожил пикап / фото: скриншот телеграм Главред

Реквизиты

Цель: 350 000 гривен.

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Присоединяйтесь к борьбе, не проходите мимо. Только вместе народ Украины, жаждущий победы, сможет достичь главной цели. Спасибо всем, кто приближает победу нашей страны!

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