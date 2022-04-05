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"Отца маленькой девочки убили на ее глазах": медик рассказала о зверствах оккупантов на Киевщине

5 апреля 2022, 11:05

Жительница поселка Дымер, психолог и медик Ольга Симонова в деталях рассказала об ужасах российской оккупации, которая там продлилась ровно 35 дней.

Дымер
Дымер / Сухопутные войска ВСУ/Facebook

Поселок Дымер в Киевской области оккупанты захватили 25 февраля. Населенный пункт оказался под оккупацией 35 дней ‒ без связи, без света, под дулами вражеских автоматов. Портал "Зеркало недели" опубликовал рассказ об этих событиях местной жительницы, психолога и медика Ольги Симоновой.

"В Дымере они заехали уже на следующий день войны. Никто этого не ожидал. Мы слышали истребители, как техника начала заходить. Но не понимали, что это за техника. Только потом уже увидели на крыльях самолетов "V" и "Z". А впоследствии — первые видео, снятые парнем из квартиры в начале Дымера. Как останавливается техника, выходят военные и жгут флаг Украины", – рассказывает Оля Симонова.

Как говорит женщина, из-за обстрелов оккупантов в поселке быстро оказались ранены множество людей. Среди них – девочка Даша, которую ее дедушка прикрывал собой от обстрелов. Они убегали, а оккупанты их обстреливали.

Отца Даши убили в машине, на ее глазах. "Они в меня попадают и смеются: "Цель, цель, цель"., ‒ рассказала смертельно испуганная девочка.

Местный священник привез девочку в больницу, где работала мать Симоновой, а сама она с мужем волонтерила. Дашу удалось спасти медикам.

"Мать вывозила детей из Ясногородки. А они по ней стреляли. Попали в челюсть. Женщина успела довезти детей в больницу и потеряла сознание. Мой друг уехал с гуманитарной помощью. Вся машина была забита продуктами. Уехал в пять вечера, и нет. Жена принялась искать. Утром говорят: машина лежит в кювете в центре Дымера. Жена едет туда, на блокпосту говорит с тем, кто расстрелял ее мужа. И оккупант говорит ей: "Не фиг было так быстро ездить". Хотя бы позволили его забрать и позволили похоронить. Перед тем заходили на КПВВ, снимали растяжки, а затем снова миновали кладбище", – рассказала Симонова.

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Напомним, ранее после освобождения Киевской области стало известно о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в оккупированных населенных пунктах.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Оккупанты также пытали и убивали украинских детей.

Автор: Егор Бунин
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российское вторжение новости Украины
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