Отчитала за опоздание: в Кривом Роге ученица попала в больницу из-за конфликта с директором школы

У ребенка начался тремор / фото - Facebook Юрия Пронькина

В Кривом Роге директор школы настолько строго относится к дисциплине, что после разговора с ней ученицу 8-класса забрала скорая в больницу с повышенным давлением 140 на 90. Женщина сильно отчитала девочку и едва не довела ее до гипертонического криза.

О ситуации в школе №48 рассказал на своей странице в Facebook криворожский активист и депутат Юрий Понькин, ссылаясь на слова мамы девочки. Так, девочка опоздала на первый урок, который вела директриса, из-за проблем с транспортом. Педагог довольно резко отреагировала на это и около десяти минут кричала на ученицу.

В итоге у девочки поднялось давление, а на перемене классная руководительница заметила у нее тремор в теле, поэтому отвела к медсестре. Школьный врач дала девочке лекарство, но оно не подействовало. Тогда пришлось вызывать скорую, ребенка экстренно госпитализировали.

Добавим, что все учителя школы знают о хронических заболеваниях школьницы, но это не остановило директора, чтобы отругать девушку.

Как отметили в комментариях родители, директор действительно имеет репутацию тирана и скандального человека. Дети часто записывают на аудио крики и хамство на уроках, но родители ничего с этим сделать не могут.

Также политик вспомнил, что школа, в которой директор едва не довела девочку до гипертонического криза, "славится" не качеством обучения, а скандалами. По словам депутата, на крыше учебного заведения растут деревья, спортивный зал не ремонтируется уже семь лет, а летом там никто не убирает сорняки. Во время съемок сюжета директор даже набросилась с кулаками на журналистов.

Школа №48 в Кривом Роге / Фото Wikimapia

Ранее Главред уже сообщал о других неприятных инцидентах в школах Украины. Так, в Хмельницком задержали учителя, который торговал наркотиками прямо в учебном заведении, а на Львовщине ученики вынуждены ходить в школьные туалеты без дверей.