Отказалась отдать паспорт: оккупанты в Херсоне избили и сломали позвоночник 70-летней украинке

Татьяна Антонюк чудом выжила во время эвакуации из Херсона / Фото facebook.com/1tmolviv

Во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты жестоко избили и сломали позвоночник 70-летней журналистке и волонтеру Татьяне Антонюк, когда женщина пыталась уехать из города и не захотела отдавать украинский паспорт.

Уже больше месяца она находится в больнице Св. Луки Первого медицинского объединения Львова, говорится в сообщении медицинского учреждения в Facebook.

До мая Татьяна категорически отказывалась покидать оккупированный Херсон. Уехать согласилась только после уговоров мужа, который воюет в Вооруженных силах Украины и очень переживал за ее безопасность.

Автомобиль, в котором женщина выезжала с соседями, остановили на вражеском блокпосте. Оккупанты отобрали у них все ценные вещи. Когда Татьяна отказалась отдавать украинский паспорт – это была ее принципиальная позиция как украинки – женщину начали избивать. Убежать ей удалось чудом.

"В полубессознательном состоянии и с переломом позвоночника 70-летняя Татьяна Антонюк едва смогла залезть в машину и сбежать с вражеского блокпоста", - рассказали медики.

В эвакуационном поезде в тяжелом состоянии Татьяна добралась до Львова, где была госпитализирована в больницу Святого Луки. Обследование показало перелом позвоночника и сильные ушибы головы. Женщина частично потеряла слух и не могла двигаться без посторонней помощи.

"Чтобы Татьяна ходила, нашим нейрохирургам пришлось сделать сложную вертебропластику, то есть ввести в сломанный участок специальный костный цемент. Операция прошла успешно.Татьяна уже поднимается с кровати и настроена решительно. Говорит: лечиться долго не будет, ведь отлеживаться нет времени – нужно волонтерить!", — говорится в сообщении.

Освобождение Херсона

Военный эксперт Олег Жданов считает, что мысль о том, что украинский Херсон будет освобожден от оккупантов до конца лета, является очень оптимистичной.

"Почему? Потому что все будет зависеть от темпов и объемов поступления западного вооружения", - объяснил он.

При этом Жданов добавил, что даже с недостатком оружия украинские войска отбили первую линию обороны российской армии вблизи Херсона. Это подтверждает то, что морально-психологическое состояние россиян плохое, они не готовы умирать, защищая эти рубежи.

24 июня в Генштабе сообщили, что Вооруженные силы Украины совершили успешные наступательные действия на Южнобужском направлении. В результате часть российских оккупантов оставила подготовленные к обороне позиции и отступила в район населенного пункта Ольгино (Бериславский район Херсонской области).

Напомним, австрийский военный аналитик Том Купер сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины практически вплотную подошли к оккупированному россиянами Херсону. Украинские защитники пытаются выбить российских оккупантов из Хрещеновки и Золотой Балки.

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