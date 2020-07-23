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В Украине могут отключить 40 000 платежных терминалов: как пополнить счет

Подобные финансовые операции можно будет произвести только через банк.

23 июля 2020, 23:58
Бизнесмены хотят отключить терминалы / Фото: volynpost

С 1 августа 2020 года украинские финансовые компании намерены отключить по всей территории страны свои платежные терминалы, а их насчитывается 40 тысяч штук.

"Финансовые компании будут вынуждены отключать свои платежные терминалы, у нас просто не будет другого выхода. Чтобы потом не получить пачку штрафов от ГНС. Ведь, по закону, фискализация терминалов должна заработать с 1 августа. То есть уже через неделю каждый аппарат должен отправлять в Налоговую информацию о каждом платеже. А мы до сих пор не получили от ГНС весь рабочий софт и программный протокол взаимодействия с налоговиками (API). Все, что предлагалось до этого не работает. Возникла масса технических проблем, которые не успеваем решить. Потому выбор небогатый: либо выключить терминалы, либо получить налоговые штрафы. Склоняемся к первому варианту", - цитирует Страна исполнительного директора Ассоциации Небанковские финансовые учреждения Николая Нечипорука.

Отметим, речь идет о терминалах, через которые многие пополняют мобильные телефоны, банковские счета, оплачивают коммунальные платежи и прочие операции. Называются они программно-технические комплексы самообслуживания.

Владельцы терминалов заговорили о сворачивании бизнеса в связи с требованиями нового закона - №128-IX, принятого Верховной Радой в сентябре 2019 года (в марте 2020 года законом №533-IX перенесли его сроки вступления в силу), который обязывает всех физлиц-предпринимателей с начала 2021 года установить кассовые аппараты.

Предприниматели уверяют, что не успеют до вступления закона в силу выполнить требования Государственной налоговой службы. Они возмущены, что на банки требование не распространяется.

Читайте такжеБанки ограничили наличку в терминалах: как теперь переводить деньги"Налоговые органы давно настаивали на фискализации ПТКС, но не было технического решения. Ведь в терминалы нельзя встроить классические кассовые аппараты, таких долгое время не было в реестре Налоговой. Приемлемое для всех решение - программные РРО, и мы вышли на компромисс с фискалами. Но пошли технические нестыковки и перебои, из-за которых при тестировании софта данные о расчетах не поступали на сервера налоговиков. Техническая проблема не устранена, даже притом, что была отсрочка из-за карантина: требование вступило в силу не с 1 апреля 2020 года, как предполагалось изначально, а с 1 августа", - объяснил Нечипорук.

Финансовые компании сетуют, что будут вынуждены отключить платежные терминалы с 1 августа, если в закон не внесут поправки.

Как ранее сообщалось, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказал мнение, что медленная девальвация гривни на 10% вместе с другими поддерживающими мерами создаст стимулы для экономики Украины.

Напомним, новоиспеченный глава Нацбанка Кирилл Шевченко, который был избран Радой 16 июля, назвал четыре приоритета в должности.

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