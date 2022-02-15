Отвод войск РФ от границ Украины: в Офисе президента отреагировали

Войска России / Reuters

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что считает "правильным сигналом" заявление Минобороны России о якобы возвращении части войск с учений Союзная решимость-2022, которые находились возле границ Украины.

"Несомненно, вполне конкретные новости о начале отвода российских подразделений от границы Украины – это правильный сигнал", – говорит Подоляк, передает liga.net.

При этом советник Андрея Ермака сказал, что спецслужбы Украины и партнеров "будут очень внимательно наблюдать за реализацией заявленных российскими военными шагов", и "как только и если этот процесс приобретет устойчивый формат, мы это сразу увидим".

Кроме того, в Офисе президента заявили, что масштабная информационная эскалация на фоне присутствия российских войск "уже значительно бьет по финансово-экономическим возможностям нашей страны".

"Чем выше был градус истерических сообщений, тем больше нарастала экономическая проблематика", – подчеркнул Подоляк.

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Россия отводит войска от украинских границ

Напомним, 15 февраля в Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

Кроме того, журналисты британского издания The Guardian опубликовали материал о том, что президент США Байден провел телефонные переговоры с лидерами ЕС и НАТО, во время которых заявил о готовности России к военному вторжению в Украину в ближайшие дни. Как утверждает пресса, операция может начаться с авиаударов.

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