"Пакт о ненападении": в МИД ответили на странное заявление Лукашенко

Киев предостерегает Минск от участия в войне на стороне Российской Федерации.

Александр Лукашенко / сайт Кремля

Заявление Александра Лукашенко о том, что украинская сторона якобы предложила ему "пакт о ненападении" прокомментировали в Министерстве иностранных дел.

Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил в комментарии Украинской правде, что Украина не имеет агрессивных намерений в отношении соседней Беларуси.

При этом он отметил, что Киев предостерегает Минск от участия в войне на стороне Российской Федерации.

"Россия всячески пытается втянуть Беларусь в непосредственную войну. Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны, подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений по отношению к Беларуси", — подчеркнул представитель МИД.

Вместе с тем Николенко добавил, что Украина готова к любому развитию событий и будет действовать, реализуя право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН. По словам пресс-секретаря МИД, Силы обороны Украины и правительство имеют четкий план действий на случай усиления угрозы со стороны соседней Беларуси.

Ранее Лукашенко выдал в эфире новый пропагандистский фейк. В комментарии своей пресс-службе он сказал, что якобы получал от официального Киева предложение подписать "пакт о ненападении".

Якобы, говорил Лукашенко, украинская сторона просила не задействовать Минск свои войска на украинской территории. И, более того, ограничить их дислокацию в случае просьб со стороны страны-агрессора России.

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагали заключить. А с другой стороны, [западные страны − Главред] готовят эту гремучую смесь и вооружают их", — отметил он.

Другие новости: