"Паническая атака" на Украину: онлайн-трансляция марафона Право на владу и Твой вечер

Наталия Мосейчук и Егор Гордеев / пресс-служба 1+1

Совместный марафон ток-шоу Право на власть с Наталией Мосейчук и программы Твой вечер с Егором Гордеевым будет проходить каждый вечер на телеканале 1+1.

Сегодняшняя тема – Паническая атака.

Накануне Наталия Мосейчук анонсировала телевизионный марафон и обратилась к украинцам с просьбой рационально оценивать любую информацию и призвала к единству в столь тревожное для Украины время.

"Вместе с вами пройдем это время – непростое и тревожное. Время, требующее откровенных разговоров. Будем на связи каждый день в эти дни. Потому, что нужно много говорить, а главное вместе фильтровать. Выбирать подтвержденные факты и все же уходить в новый день с положительными мыслями. Держимся вместе! С любовью и заботой. Берегите себя и Украину", - отметила телеведущая.

В обсуждении принимают участие: