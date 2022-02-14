"Паническая атака" на Украину: онлайн-трансляция марафона Право на владу и Твой вечер

Телеканал 1+1 начинает серию информационных вечеров, чтобы предоставлять украинцам только проверенную информацию.
Совместный марафон ток-шоу Право на власть с Наталией Мосейчук и программы Твой вечер с Егором Гордеевым будет проходить каждый вечер на телеканале 1+1.
Сегодняшняя тема – Паническая атака.
Накануне Наталия Мосейчук анонсировала телевизионный марафон и обратилась к украинцам с просьбой рационально оценивать любую информацию и призвала к единству в столь тревожное для Украины время.
"Вместе с вами пройдем это время – непростое и тревожное. Время, требующее откровенных разговоров. Будем на связи каждый день в эти дни. Потому, что нужно много говорить, а главное вместе фильтровать. Выбирать подтвержденные факты и все же уходить в новый день с положительными мыслями. Держимся вместе! С любовью и заботой. Берегите себя и Украину", - отметила телеведущая.
В обсуждении принимают участие:
- Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады;
- Алексей Резников, министр обороны;
- Денис Монастырский, министр внутренних дел;
- Ростислав Шурма, заместитель руководителя офиса Президента;
- Алексей Дубревский, советник министра инфраструктуры, директор аэропорта "Борисполь";
- Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа" ;
- Олег Чабан, психолог;
- Валентин Гладких, политический эксперт
- Пилигрим, военный разведчик;
- Елена Мозговая, продюсер