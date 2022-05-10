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Оккупанты на бронетехнике свалились в реку, не заметив разрушенный мост

10 мая 2022, 19:49

На Харьковщине российские военные на бронетехнике бежали от ВСУ, но из-за паники не заметили разрушенный мост

Бронетехника РФ в реке
Российские оккупанты на бронетехнике упали в реку / Бутусов Плюс

В Харьковской области российские оккупанты так испугались украинских военнослужащих, что, убегая, не заметили взорванный мост. Они вместе с бронетехникой упали в реку. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

Сбежать оккупантам не удалось в селе Русская Лозовая. Они на скорости ехали в МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легко бронированный) и упали в реку Лозовенька.

"Вы видите как бежали отсюда российские войска. Это они просто влетели на полной скорости сюда. Одна влетела на полной скорости с этой стороны деревни, а другая - с другой стороны. Они как памятник просто, разлетелись ... Противник просто в панике убегал, выбитый украинскими войсками из Русской Лозовой", - сказал Юрий Бутусов.

На технике, не сумевшей перелететь разрушенный мост, отчетливо видны буквы Z. Что случилось с членами экипажа пока неизвестно.

Разгром оккупантов РФ на Харьковщине

Напомним, украинские военные из ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав" сокрушили новый российский танк Т-90М Прорыв, который называют гордостью России.

Также мы сообщали о том, как российские войска пытались прорваться в Харьков, но попали в ВСУ. украинские бойцы их разбили, а трофейную технику оттащили трактором.

viber
война в Украине Харьковская область
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