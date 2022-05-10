УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ выбивают оккупантов из-под Харькова: Гиркин закатил истерику из-за бегства рашистов

10 мая 2022, 14:34

Оккупационные войска РФ бросают своих пособников в освобожденных населенных пунктах.

Гиркин, Стрелок
Игорь Гиркин / Reuters

В результате контрудара ВСУ под Харьковом российские оккупационные войска на некоторых участках бежали не дожидаясь прямого столкновения с украинскими защитниками.

Об этом бывший главарь донецких боевиков Игорь Стрелков (Гиркин) пишет в своем Telegram.

Российский террорист жалуется на слабую организацию обороны рубежей рашистов, в результате чего ВСУ освобождают новые районы.

"Завершился отход укомплектованных сплошь плохо вооруженными резервистами частей "ЛДНР" и подразделений Росгвардии на новые позиции, значительно удаленные от Харькова по сравнению с прежними", — написал он.

Он уточнил, что подразделения "ЛДНР" несут значительные потери в живой силе, при этом пополняются необученными, неопытными и плохо вооруженными орками.

По данным российского террориста, войска РФ бросают своих пособников в освобожденных населенных пунктах.

"Начались репрессии против местных чиновников и активистов, имевших мужество сотрудничать с российскими военным властями и не имевших достаточно времени или возможности, чтобы отступить вместе с ними", — добавил Гиркин.

Читайте такжеОккупанты РФ готовят новый штурм: в Генштабе назвали два опасных направления

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Смотрите онлайн новости Харькова

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще:

viber
Игорь Гиркин война России и Украины
Реклама
Популярное
"Представьте, сколько Алла сделала для России": Пресняков заступился за затравленную Пугачеву"Представьте, сколько Алла сделала для России": Пресняков заступился за затравленную Пугачеву Лунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прическиЛунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прически Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор"Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор" Оккупанты РФ в Запорожской области пытали и убили украинца: перед смертью он открыл по ним стрельбуОккупанты РФ в Запорожской области пытали и убили украинца: перед смертью он открыл по ним стрельбу День матери в Украине 2022: душевные поздравления, картинки и открытки самым дорогимДень матери в Украине 2022: душевные поздравления, картинки и открытки самым дорогим
Поддержите Главред

Последние новости

14:36

Не мама: дочь Дженнифер Лопес шокировала своим внешним видом

14:34

ВСУ выбивают оккупантов из-под Харькова: Гиркин закатил истерику из-за бегства рашистовВидео

14:15

Россия – страна-террорист, ее действия в Украине это геноцид: сейм Литвы принял резолюциюВидео

13:54

"Свалка" трупов под Донецком: тысячи тел рашистов гниют под открытым небом - перехват СБУВидео

13:28

Убегали от ВСУ вплавь: на Луганщине украинские военные уничтожили вражескую технику и понтоныВидео

Реклама
13:27

Путину воевать с Украиной все тяжелее: почему РФ достала из закромов допотопные косоглазые ракетымнение

13:14

Накроет жара до +29 градусов, но с грозами: подробный прогноз погоды в Украине

13:00

Армия Украины крушит редкую технику войск РФ: разбита боевая машина огнеметчиков оккупантовВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 11 мая 2022: Овнам – пророческие сны, Тельцам – потери, Козерогам – выигрыш

12:58

"Крокодил" уничтожен на Харьковщине: ВСУ сбили ударный вертолет РФФотоВидео

12:22

Топливный кризис: в Кабмине назвали новую цену на бензин и дизельВидео

12:13

Только искры полетели: артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили тяжелую технику врагаВидео

11:51

Выбить врага из Украины: Кулеба назвал новую цель в войне с РФВидео

11:43

Думают, как уменьшить позор: пропагандистам РФ сказали готовить россиян к возможному поражению в войнеВидео

11:33

Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни

11:27

Рвались в Харьков, но попали на ВСУ: колонну оккупантов РФ разгромили, а технику утащили на трактореВидео

11:03

Жизнь после 9 мая: каким будет третий этап войны с Россиеймнение

10:56

В Нацгвардии раскрыли детали подготовки эвакуации защитников МариуполяВидео

10:55

"Для меня этот праздник священный": еще один украинский артист развлекал россиян на 9 мая

10:50

Пытался двигаться "как раньше": британский офицер обратил внимание на набухшего Путина на парадеВидео

Реклама
10:28

Вышли из окружения РФ, разбили 25 единиц техники и спасли Харьков: Бутусов рассказал о подвиге ВСУВидео

10:26

В Изюме под завалами разрушенного РФ дома нашли тела 44 погибшихВидео

10:12

"Звезды сгорают, а мы будем жить": защитница Мариуполя "Птичка" опровергла слухи о своей гибелиВидео

09:58

Из патриотов – в предатели: Аваков пообещал лично пристрелить одиозного КивуВидео

09:36

Блины от "тети Суп" и мало еды: спасенные из Азовстали рассказали, как они выживали в подземельеВидео

09:36

День семьи 2022: дата праздника, сердечные поздравления и картинки

09:34

Украина воюет с шакаламимнение

09:28

В Азове рассказали о подготовке военной операции по деблокаде МариуполяВидео

09:00

Белорусские добровольцы обезвредили снайперов РФ: одного убили, второго взяли в пленВидео

08:50

Историческая ошибка: как Россия навсегда потеряла право называться победителем нацизмамнение

08:40

Чеченский батальон, который помогает защищать Украину, захватил трофейный российский "Солнцепек"Видео

08:34

Евровидение 2022: когда состоится и кому пророчат победу букмекеры

08:26

Оккупанты РФ готовят новый штурм: в Генштабе назвали два опасных направленияВидео

08:17

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2022: Львам – счастливые перемены, Козерогам – враги, Водолеям – везение

08:08

ВСУ выбили оккупантов из 4 населенных пунктов на Харьковщине – продолжается контрнаступлениеВидео

07:57

ВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлонуВидео

07:33

Приметы на 10 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день маяВидео

07:24

Оккупанты выпустили 7 ракет по Одессе: один человек погиб, еще 5 раненыФотоВидео

06:30

"Абсурд и ложь": Белый дом ответил на заявления Путина на параде в МосквеВидео

05:10

Если Россия бросит десант на Змеиный, она может попытаться захватить Одессу и Молдову – ЖдановВидео

Реклама
03:45

"Комплекс Чернобаевки": почему РФ продолжает наступать, даже чувствуя дух поражения – ответ историкаВидео

03:10

Украину атакуют заморозки: синоптики назвали даты похолоданияВидео

03:00

Пробила дно: Наташа Королева в пилотке сплясала с Тарзаном в костюме из советского флагаВидео

02:37

Кредитные каникулы: как будут наказывать должников после войны

02:20

"Не хочу быть причастной к этому": сестра Дантеса мечтает избавиться от паспорта РФВидео

02:04

Лидер Ногу Свело! призвал оккупантов-"инопланетян" уйти из Украины: "Назад, Россия, назад!"Видео

02:03

"Событие, которое должно войти в учебники истории": как ВСУ унизили "вторую армию мира"

01:35

Путин может использовать ядерное оружие: историк спрогнозировал, кто станет мишенью

01:12

Константин Меладзе впервые нарушил молчание с начала войны в Украине

00:35

На Азовстали все еще есть гражданские - глава ОВАВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять