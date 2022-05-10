ВСУ выбивают оккупантов из-под Харькова: Гиркин закатил истерику из-за бегства рашистов

Игорь Гиркин / Reuters

В результате контрудара ВСУ под Харьковом российские оккупационные войска на некоторых участках бежали не дожидаясь прямого столкновения с украинскими защитниками.

Об этом бывший главарь донецких боевиков Игорь Стрелков (Гиркин) пишет в своем Telegram.

Российский террорист жалуется на слабую организацию обороны рубежей рашистов, в результате чего ВСУ освобождают новые районы.

"Завершился отход укомплектованных сплошь плохо вооруженными резервистами частей "ЛДНР" и подразделений Росгвардии на новые позиции, значительно удаленные от Харькова по сравнению с прежними", — написал он.

Он уточнил, что подразделения "ЛДНР" несут значительные потери в живой силе, при этом пополняются необученными, неопытными и плохо вооруженными орками.

По данным российского террориста, войска РФ бросают своих пособников в освобожденных населенных пунктах.

"Начались репрессии против местных чиновников и активистов, имевших мужество сотрудничать с российскими военным властями и не имевших достаточно времени или возможности, чтобы отступить вместе с ними", — добавил Гиркин.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

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Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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